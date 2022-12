El mundo y la familia según Gloria Rodríguez

Tres plantas para la gloria de Rodríguez. Una exposición que retrasó el fastidio de la pandemia. Primero su familia y uno más, como la película. Después, el mundo: sus gentes, sus viajes, sus acentos, sus auroras, sus crepúsculos. Entre su familia y el mundo, el rincón de Silvio. La familia y dos más.

Gloria Rodríguez (Sevilla, 1959) muestra sus excepcionales dotes para la mirada en la Sala Atín Aya. Y la primera imagen con la que se encuentra el visitante es la de Atín Aya con su cámara haciendo fotos desde la Torre del Oro. Gloria es la mayor de los nueve hijos de Manolo Rodríguez, el hombre más guapo que ha conocido, que falleció el año pasado, y de Regla Contreras Rodríguez-Jurado, así llamada porque nació en la playa de Chipiona el último año de la guerra. Los genes de Gloria. Todos sus hermanos están en la exposición. Algunos se pasaron por allí.

Estaba de vacaciones en Moscú, donde captó a la reina de Inglaterra en 1994

"Gloria es la mayor y yo el octavo", dice Juan Rodríguez, conductor de Tussam, "nos llevamos los años que Elvis y Mick Jagger". "Desde niña siempre me gustó mucho la pintura, la belleza, registrar los momentos de la realidad. No tenía el más mínimo talento para la pintura y opté por la fotografía, siempre me gustó mucho la luz. Colecciono todo; decía Susan Sontag que quien colecciona imágenes, colecciona el mundo; y quien las hace también". Detrás de esa cámara hay una pintora fallida amiga de pintores que la acompañaron: Concha Ybarra, Ricardo Cadenas, Virginia Saldaña, Manolo Cuervo.

Hay imágenes para todos los gustos. Pablo Juliá se detiene en la de Isabel Pantoja, espectacular. "Fue en el estreno de Yo soy esa", dice Gloria. Mercedes de Pablos recuerda con Pilar del Río al ver el retrato de George Steiner que sus artículos en el New Yorker estaban en uno de los últimos libros que tenía Saramago en su mesa de Lanzarote.

Ha simultaneado la fotografía de prensa con la de las galerías. Tiene esa doble escuela. La galería de personajes es impresionante. Y una exclusiva mundial: la reina Isabel de Inglaterra en su coche particular por las calles de Moscú en 1994. Un país invasor y una reina que acaba de fallecer. "Estaba con tres amigos de vacaciones en Moscú, nos sorprendió que no hubiera nadie en la calle, que no pasaran coches. De pronto, vi el coche. Yo creo que con esa foto me cargué al jefe de seguridad, se ve la cara de asombro de los tres ocupantes: el chófer, la reina y el duque de Edimburgo".

Hay personajes de la movida madrileña: Pedro Almodóvar, Rossy de Palma. "Yo no viví la movida madrileña, entonces vivía en Sevilla". Ya en Madrid, a muchos de ellos los captó en su estudio del barrio de Chueca. A la inauguración acudieron las diferentes movidas de Sevilla: la Máquina Española, Cita en Sevilla, Colectivo Fridor, el Lope, el Central, los Ferrand.

El mejor regalo de cumpleaños para su hermano Juan, que cumplía 55. Hizo seis el día que el coche de Carrero Blanco saltó por los aires. El mismo año que la Feria se trasladó del Prado a Los Remedios, el barrio de Gloria Rodríguez y de Silvio, que aparece en unas imágenes insuperables. Gloria y sus hermanos, a saber: Pepe, Regla y Macarena, mellizas, a la segunda la llamaba Silvio "mi alter ego", Manolo, saxofonista, Luis, capitán de barco, Juan, el conductor de autobuses, y Javier.

La madre de Gloria cree que la afición le viene a su hija de su abuelo José Contreras, hermano del alcalde republicano y mayordomo del Gran Poder Isacio Contreras. "Mi padre tenía los pies planos y en la guerra fue fotógrafo de Falange sin dejar de ser republicano". En las fotos de Gloria Rodríguez se viaja de San Petersburgo a Chicago, en Tokio suena la guitarra de Vicente Amigo. Hay un homenaje a otro fallecido este último septiembre, el escritor Javier Marías.

Le hizo las mejores fotos a Silvio y también a Luz Casal, Morente y Jesús Quintero. Tiene material para varias exposiciones. Habrá que volver (hasta el 19 de febrero) para verla con tranquilidad y sin tanta gente. Los amigos de la fotógrafa, que se quita importancia casi pidiendo perdón, se desparraman por los bares de Arguijo y José Gestoso.

Los textos de la exposición son de Alejandro Castellote. Asocio a Gloria con dos libros: el mismo día que la conocí, creo que eran los días del Mundial de México, el anterior que ganó Argentina, servía copas en un bar de la calle Betis. Me la presentó Atín y me dejó una novela de Roald Dahl, 'Mi tío Oswald'. Las bondades de la fotografía están en el relato de Cortázar 'Las babas del diablo', que llevó al cine Antonioni en 'Blow-Up'. El cineasta italiano que murió el mismo día que Ingmar Bergman. Ya no quedan cines en el centro de Sevilla. Si los hubiera, en las fotos de Gloria Rodríguez hay un reparto nada desdeñable: Liza Minnelli, John Malkovich, Andy García.

El mundo y la familia son los ingredientes fundamentales de la exposición de Gloria Rodríguez. El mundo y la familia se acercaron a la Sala Atín Aya para recorrer un transiberiano que parte de Cádiz y tiene parada en Moscú. Fotos con la cámara y con el móvil, ningún soporte le es ajeno para canalizar su adicción a la luz y a la belleza. La educación sentimental de una familia en la que, con palabras de su madre, que prepara su segundo libro, "vivían las dos Españas". La madre nació en el 39, la hija mayor en el 59. Los demás fueron llegando y aparecen capturados por el ojo de su hermana, de la estirpe de Ouka Lele, Colita y Cristina García Rodero. Luces de la oscuridad en las que se doctoró con el magisterio de Atín Aya, que sigue subido en la Torre del Oro viendo pasar el río del tiempo.