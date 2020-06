El mundo del caballo y el mantecado de Estepa, nuevos ciclos de FP Dual en Sevilla

La FP Dual sigue extendiéndose en Sevilla, donde esta modalidad es muy demandada gracias a la rápida inserción laboral de sus alumnos. Por tal motivo, la Consejería de Educación y Deporte ofertará el próximo curso en la provincia 1.521 plazas correspondientes a 142 proyectos, los cuales se imparten en 63 centros de enseñanzas y para los que resulta fundamental la colaboración que prestan 1.500 empresas, ya que la mayor parte de dicha formación se desarrolla en ellas.

Para presentar esta oferta, la delegada territorial de Educación, Marta Escrivá, se ha desplazado este jueves al IES Heliópolis, en la capital andaluza, uno de los centros de referencia en FP y que a partir de septiembre acogerá uno de los ciclos de nueva creación que ya anunció el Ayuntamiento de Sevilla la semana pasada: el grado medio (GM) de Redes y Tratamiento del Agua, que se desarrollará en colaboración con Emasesa.

Para impartirlo no ha sido necesaria ninguna obra de acomodación o ampliación de este instituto, ya que el año pasado, como ha recordado su director, Ildefonso Rodríguez, se invirtieron 400.000 euros para poner en marcha una FP de energías renovables. No debe olvidarse que el Heliópolis oferta 18 ciclos de esta enseñanza posobligatoria, pertenecientes a seis familias profesionales, de las cuales "la más potente" por el número de ciclos que aglutina es la relacionada con el turismo y la hostelería.

FP de actividades ecuestres en Los Palacios

Los otros tres ciclos de FP Dual de nueva creación son el grado superior (GS) de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, en el IES López de Arenas (Marchena); el GM de Actividades Ecuestres, en el IES Al-Mudeyne (Los Palacios y Villafranca); y el GM en Elaboración de Productos Alimenticios, en el IES Aguilar y Cano (Estepa). Este grupo se incluye en los 19 proyectos que se ofertarán por primera vez como Dual en la provincia, por lo que el número total de ciclos de esta modalidad alcanza los 142, un 15% más que en el presente curso.

Las familias profesionales con mayor implantación en FP Dual en Sevilla son Administración y Gestión, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Comercio y Márketing, Electricidad y Electrónica e Informática y Comunicaciones.

Como suele ser habitual los últimos años, también para el próximo curso algunos proyectos presentados se han quedado en lista de espera. Tal es el caso de uno en Écija y otro en La Luisiana, que no han reunido todos los requisitos para poder desarrollarlo. Entre las condiciones establecidas por la Administración educativa se encuentra la de contar con el respaldo fuerte de una red de empresas donde desarrollar la formación. Es el caso, por ejemplo, de la nueva FP Dual en Écija, apoyada por las fábricas de mantecado.

La nueva oferta en la FP convencional

En cuanto a la FP convencional, la oferta se amplía con 10 nuevos ciclos, tres de grado superior, otros tres de grado medio, tres también de FP Básica y un programa específico de FP Básica. Los nuevos ciclos de grado superior autorizados son el de Desarrollo de aplicaciones web, en el IES Martínez Montañés (Sevilla); Procesos y calidad en la industria alimentaria, en el IES López de Arenas (Marchena); y Marketing y Publicidad, en el IES Camas (Camas).

Respecto a la FP Básica, se ha autorizado el programa específico de Servicios Administrativos en el IES Aguilar y Cano (Estepa), así como los ciclos de Agro-Jardinería y Composiciones Florales en el IES Castilblanco de los Arroyos, de Peluquería y Estética en el IES Leonardo da Vinci (Sevilla) y de Alojamiento y Lavandería en el IES Aznalcóllar.

La empleabilidad

En su comparecencia, Escrivá ha aclarado que la creación de nuevos títulos va en consonancia con el nivel de empleabilidad que presentan los ámbitos profesionales. "La FP no es una carrera universitaria, ya que va ligada a la inserción laboral directa, por lo que no tiene sentido ampliar la oferta en sectores donde no se crean nuevos puestos de trabajo, como es el caso de la enfermería, con excedente de titulados", refirió la delegada territorial de Educación, quien alertó a los jóvenes de que existen "ciclos con un alto grado de empleabilidad que están vacíos, por lo que es necesario atender esta circunstancia a la hora de presentar la solicitud".