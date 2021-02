¿Es obligatorio llevar guantes en moto?

La respuesta es “sí”. Desde este año, llevar guantes mientras se está conduciendo un vehículo de dos ruedas en carretera es obligatorio para los motoristas. Dicha normativa surge como resultado de investigaciones internacionales como la llevada a cabo por el Instituto de Transportes de Noruega, que determinó hace un par de años que se trataban de los elementos del equipamiento con mayor índice de protección. De este modo, se persiguen reducir a la mitad el número y la gravedad de las lesiones que los accidentes de motos traían consigo. Sin ir más lejos, la Dirección General de Tráfico, representada en la figura de Montserrat Pérez, subdirectora adjunta de Formación de la DGT, dice ser consciente de que las manos son unas de las partes más perjudicadas por las caídas de ciclomotor, pues sus conductores tienden a apoyarlas contra el asfalto para intentar amortiguar la caída y, de esa manera, disminuir los posibles daños.

No obstante, la calidad de los guantes varía según el modelo, por lo que la intención de proteger las extremidades puede quedar en un simple intento si no se eligen los acertados. Mira la review de Moriwoki para conocer más sobre los diferentes tipos existentes en el mercado, o continúa leyendo para descubrir las principales curiosidades de estos últimos:

Características a tener en cuenta a la hora de elegir guantes para moto

Según los expertos, hay cuatro elementos que resultan de gran interés en el momento en el cual un motorista va a tomar una decisión con respecto a sus nuevos guantes. Estamos hablando de la talla, la estación del año en la que nos encontremos, las distancias que pretendemos recorrer con ellos puestos y, cómo no, la cuantía que vamos a desembolsar para poder tenerlos en nuestras manos, y nunca mejor dicho.

Cuando te acerques a tu establecimiento más cercano, acude con la idea en mente de que el tamaño importa, al menos en lo que a guantes se refiere. Como motorista, sabrás que unos muy ceñidos a la piel no solo pueden dificultar el riego sanguíneo, sino que, incluso, llegan a ejercer el efecto contrario y no logran aclimatar correctamente las manos. Algo similar ocurre con aquellos que son demasiado grandes, los cuales incomodan en gran medida a los conductores, haciéndoles perder la concentración en el trayecto. Asimismo, reflexiona acerca de la transpiración, la impermeabilidad o la protección ante fuertes golpes que te pueden aportar una vez te encuentres en la carretera.

Precisamente tienes que visualizarte en esta última a la hora de seleccionar los guantes que más te convengan, ya que, como se ha mencionado arriba, los impactos no son similares en una autovía que en el campo, por ejemplo.

Guantes para moto en carretera

De nuevo, los que más saben de seguridad vial recomiendan una serie de pautas a la hora de elegir guantes de moto, aunque esta vez concretamente en carretera.

De acuerdo con sus indicaciones, los guantes para motoristas de carretera no entienden de clima, y si lo hacen, han de saber adaptarse a cualquier situación meteorológica, pues en múltiples zonas de España es muy fácil variar de temperatura en cuestión de un par de horas, ya sea en una misma zona o porque nos encontremos de ruta entre varias regiones. Por ello, aquellos de entretiempo son los más acertados en estos casos.

Igualmente, ni que decir tiene que en la autovía se alcanzan velocidades bastante elevadas, kilómetros que en una ciudad serían impensables si no se quiere regresar a casa con una jugosa multa bajo el brazo. Ante este panorama, ignorar el diseño o el color y centrarse en la protección parece la mejor de las decisiones. Además, se pide que cuenten con seguridad para las muñecas en forma de broche de velcro.

Guantes para motoristas en campo

Si algo ha intensificado la situación provocada por la pandemia son los viajes a las zonas más rurales del país. Su aire limpio y las grandes explanadas de terreno no edificado son, hoy día, algunos de los principales reclamos de los grupos de motoristas que desean volver a reunirse tras tantos meses sin verse, aunque con la seguridad de que se va a minimizar la posibilidad de contagio todo lo posible.

Si es tu caso, recuerda llevar contigo guantes que cumplan las mismas cualidades que los de carretera, pero anteponiendo la seguridad a la climatización aún más si cabe. Esto se debe a que el campo se caracteriza por tener una amplia mayoría de caminos sin asfaltar, los cuales están cubiertos por sedimentos que se pueden llegar a convertir en armas de doble filo. Cabe la posibilidad de que cualquier caída aparentemente minúscula degenere en una aparatosa si no se cuenta con equipamiento para manos lo suficientemente preparado para hacer frente a rozaduras. La solución pasa por adquirir uno con refuerzo para palmas y la zona de los nudillos.

Guantes para motoristas en ciudad

El nuevo cambio de escenario que te planteamos trae implícito un nuevo modelo de guantes, y a continuación te explicamos por qué.

Como bien sabrás, los viajes en ciudad no requieren ni de grandes distancias ni de muchos minutos encima del vehículo, salvo que te pille algún que otro atasco. Los desplazamientos en las grandes urbes están pensados para realizar tareas concretas en el menor tiempo posible, aquel que el transporte público no siempre sabe garantizar. Para este tipo de circunstancias, son aconsejables los guantes ligeros. Nos referimos a aquellos que son fáciles de quitar y poner siempre que lo necesitas. Pero, ojo, esto no significa que sean menos seguros o que valga cualquier modelo que veamos que parece cómodo en la tienda. Precisamente porque vamos a estar despejando y cubriendo nuestras manos a menudo, se recomiendan guantes cuyos materiales proporcionen protección anti abrasión.

Guantes cortos o largos para moto

La citada ligereza es en parte responsable de las distintas tallas de guantes que existen para motoristas. No obstante, a diferencia de lo que ocurre cuando sales a unos grandes almacenes para comprar ropa, aquí no solo entra en juego el tamaño de la mano del susodicho, sino también el espacio en el que nos movemos.

Sin embargo, antes de explicar qué equipamiento para manos es más acertado para cada uno de los escenarios que te hemos presentado en este post, te informamos de las medidas. Estas oscilan entre los 16 o 18 centímetros, las cuales se consideran tamaño XXS; y los 26 centímetros, siendo esta última la talla XXL, como es lógico. El resto son de 18-20 cm (XS), 20-21 cm (S), 21-22’5 cm (M), 22’5-24 cm (L) y 24-25’5 cm (XL).

En lo que a guantes cortos y largos se refiere, los primeros son más óptimos para desplazamientos por ciudad. No tapan la muñeca y permiten que puedas consultar la hora en tu reloj, por ejemplo. Mientras que los segundos son cosa de los conductores de ciclomotor que se mueven tanto por carretera como por campo u off road, en inglés.

Con el fin de no repetirnos demasiado, simplemente nos limitaremos a decir que los golpes en los dos últimos pueden hacer bastante daño a las muñecas, por lo que cualquier caña media o larga que garantice su protección debería ser bienvenida. La hora puede esperar.

Materiales

Una vez respondidas muchas de las dudas que cualquier motorista benjamín puede tener al principio, entre otros, es hora de hablar de los materiales, pues de nada sirve especificar que un motorista de campo necesita resguardar sus palmas y nudillos de futuros raspones si no se aclaran qué componentes han de tener los guantes en cuestión.

Si bien el cuero empezó siendo el material estrella a mediados del siglo XX, y en la actualidad continúa triunfando, se ha visto obligado a compartir liderazgo con otros elementos mucho más resistentes a hipotéticos impactos, los cuales son obra también de las nuevas tecnologías de las que tenemos la suerte de disfrutar en estos momentos. Hablamos de membranas antideslizantes e impermeables; carbono, plástico y titanio en refuerzos y protectores tanto rígidos como semirrígidos, velcro para la unión del antebrazo y la mano o almohadillado aislante interior, por decir algunos.

Es importante que un conductor no decaiga en la búsqueda de sus guantes ideales, ya que la industria automovilística es muy grande y global. Aunque no lo creas, las numerosas marcas piensan hasta en cualquier desperfecto corporal con el objetivo de intentar encontrarle un equipamiento para manos que le dé solución a sus inconvenientes, véase la sudoración.

De igual manera, no te desanimes si crees haber errado a la hora de tomar la decisión final. Existen remedios caseros para ablandar aquellos guantes para ciudad que resultaron ser demasiado rígidos o aparentemente pequeños, por ejemplo. Solo basta con aplicar crema hidratante al material para que sus zonas se vayan suavizando y ensanchando poco a poco. Ni que decir tiene que perderán tirantez con el paso del tiempo y los distintos usos del día a día. Únicamente es cuestión de paciencia.

Asimismo, ten en cuenta el material de tus guantes antes de coger el primer secador de pelo que ubiques en casa para retirar la humedad. La mayoría de los componentes de los que te hemos hablado en este apartado aguantan ese tipo de calor o, incluso, pueden ser introducidos en la secadora. No obstante, el cuero es mucho más delicado y, en principio, debería ser suficiente con un pequeño trapo absorbente. Los expertos recomiendan evitar la aplicación desmedida de calor sobre ellos debido a que tienden a deformarse.

Precio

Por suerte para nuestros bolsillos, el equipamiento para manos no suele ser excesivamente caro. Es posible encontrar guantes que proporcionen un equilibrio entre el precio y la calidad por no más de 15 euros. Además, aquellos considerados como los mejores productos del mercado no se encuentran muy alejados de estos últimos en cuanto a valor se refiere. Nos referimos a un coste que ronda los 25 y los 30 euros como mínimo. Es decir, aunque su cuantía suponga el doble, no nos vamos a topar con una diferencia abismal entre aquellos que cumplen correctamente su cometido y los más sobresalientes del establecimiento. Como ves, apenas 15 euros de margen entre unos y otros.

En resumen, si nunca te habías parado a pensar en todos y cada uno de los detalles mencionados, ha llegado la hora de que te pongas manos a la obra. Las autoridades nacionales ya están comenzando a penalizar a los motoristas que hagan caso omiso a la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico de hacer obligatorios los guantes en vías interurbanas, una de las muchas decisiones alcanzadas en el Grupo de Trabajo 52 sobre Motocicletas y Seguridad Vial.

Sin embargo, el hecho de que un conductor de ciclomotor no esté forzado a llevar equipamiento para manos cuando circula por el campo, por ejemplo, no implica que no deba llevarlo. Más allá de las restricciones impuestas, los guantes son sumamente necesarios. Desde bien pequeños, hemos utilizado nuestras extremidades para proteger otras partes del cuerpo de posibles caídas y golpes, y como resultado, han sufrido un sinfín de rozaduras a lo largo de nuestra vida. En el caso de los motoristas, la problemática es mayor si cabe. Al igual que cualquier otro conductor, tienen permitido superar hasta nada más y nada menos que los 100 kilómetros hora en autovía, lo cual agrava aún más un hipotético impacto contra el asfalto.

Por suerte, cuentas con incontables profesionales del sector del automóvil en negocios próximos dispuestos a orientarte en la búsqueda de tus guantes perfectos. O, si no, publicaciones como esta o la review de Moriwoki están dirigidas a contestar cualquier pregunta que se te pueda pasar por la cabeza antes de dar el paso y adquirirlos por internet.

Recuerda que llevando equipamiento para manos no solo garantizas tu protección, sino también la de los demás. Sin ir más lejos, cualquier elemento que haga que quede holgado o no sea lo suficientemente antideslizante puede suponer un inconveniente tanto para ti como los que te rodean en la carretera, así que piensa detenidamente por cuál te decantas.