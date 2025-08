Ola de calor en Sevilla: estos son los municipios que alcanzarán los 44ºC y los más frescos para escapar de las altas temperaturas

La ola de calor se alarga en Sevilla, con temperaturas que sobrepasarán los 43ºC durante la semana. Por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido una serie de avisos ante el riesgo térmico, que se extienden por las ocho provincias andaluzas. En este contexto, es difícil pensar en lugares a los que ir para escapar de las altas termperaturas.

Más allá de las regiones del litoral, las únicas que se mantienen sin avisos, lo cierto es que existen algunos municipios del interior con máximas inferiores a los 37ºC. Aunque el calor sigue siendo una constante en estos casos, ofrecen un panorama ligeramente más fresco al que se espera vivir en entornos urbanos como el de la capital hispalense, Écija o Fuentes de Andalucía.

Calor en Sevilla: hasta 44ºC en Écija

La jornada de este lunes 4 de agosto comienza "con cielos poco nubosos o despejados" y temperaturas que oscilan entre los 22 y los 39ºC, de manera general. No obstante, a medida que avance la semana, la calurosa realidad se irá intensificando de acuerdo a las previsiones de la Aemet. Se esperan entonces "temperaturas diurnas entre 5 y 10ºC por encima de lo normal en la mayor parte de la Península". Además, el organismo estatal incide en que "es probable que la ola de calor sea larga y persista, al menos, hasta el próximo domingo".

En lo que respecta a la capital hispalense, se mantendrá en torno a los 39ºC hasta el jueves 7 de agosto, cuando las máximas alcancen los 41ºC y, durante las jornadas posteriores, los 43ºC. Sin embargo, estas no serán las temperaturas más elevadas de la provincia. Écija rozará los 44ºC el viernes 8 y el sábado 9 de agosto; el mismo valor que se espera en Dos Hermanas, Arahal y Utrera el domingo 10.

En términos generales, Morón de la Frontera, Fuentes de Andalucía, Coria del Río, Marchena, Los Palacios y Villafranca, Espartinas o Lantejuela registrarán máximas de 43ºC, igual que Sevilla capital.

Municipios más frescos, por debajo de los 37ºC

Ante la llegada de un escenario como este, son muchos los que se preguntan qué localidades sevillanas se mantendrán menos cálidas. Y no es para menos: evadir las altas temperaturas se ha convertido en un interés generalizado de esta época del año. Así, aunque no se prevén máximas realmente suaves, sí hay algunos pueblos donde no se alcanzarán los 40ºC.

Zonas del norte, como Constantina o Cazalla de la Sierra, rozarán su máxima el domingo 10 de agosto: 39ºC; e, incluso, el jueves 7 llegarán solo hasta los 34ºC. En la misma línea, se mantendrán Bormujos o Pedrera; mientras que las temperaturas oscilarán toda la semana entre los 35 y los 37ºC en Estepa, a excepción de este lunes (33ºC).

Recomendaciones de Emergencias 112 ante la ola de calor

Como podemos observar, la ola de calor se extenderá durante toda la semana en Andalucía. Por ese motivo, conviene extremar las precauciones y seguir las indicaciones que ofrecen las autoridades competentes. Es importante mantener una correcta hidratación en todo momento, aunque no haya sensación de sed; así como también evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas.

En la misma línea, Emergencias 112 insiste en la importancia de velar por el bienestar de los colectivos más vulnerables, como niños, ancianos y enfermos; y no dejar a nadie, incluidas las mascotas, en el interior de ningún vehículo. A continuación, repasamos algunas de las recomendaciones más importantes: