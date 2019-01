Estufas y calefactores, la compra estrella de la ola de frío

La ola de frío polar ha llegado a Sevilla y sus consecuencias no han tardado en notarse. Las tiendas de electrodomésticos se frotan las manos y no para calentarse, sino para abastecer a los clientes que buscan en ellas todo tipo de aparatos de calefacción. Braseros, radiadores, estufas e incluso pequeños aparatos llamados loritos están saliendo de los escaparates para entrar en las mesas de camilla o en los cuartos de baños de miles de sevillanos.

Isabel García, dependienta de Ultra Radio Milar, lo explica con claridad: "Se está vendiendo mucha calefacción". García, que revela que los calefactores de cuarto de baño son los productos más vendidos, revela que "se está notando que ha llegado el frío tras unos meses de buenas temperaturas". E informa del cambio en los hábitos de calefacción de los hogares: "La gente va cambiando el brasero por el calentador de aceite por el peligro y el gasto de luz".

Las devoluciones de la compras navideñas, también protagonistas en las tiendas de electrodomésticos en su vertiente más tecnológica, están juntándose con las compras obligadas por la bajada de temperaturas. Los clientes a pie de mostrador reflejan como el frío ha llegado a su vida diaria: "Le he dicho a mi madre que no me ducho más sin calentador en el baño", comentaba José Luis, un joven cliente con el aparato bajo el brazo de camino a casa. Una escena probablemente repetida en muchos hogares sevillanos en este principio de 2019.