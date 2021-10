Los pasos que debes seguir para publicar un libro en España

Publicar un libro es un sueño que muchas personas comparten, pero que no se atreven a materializar porque creen que es un proceso muy complicado. Si bien anteriormente sí era más laborioso, hoy en día es mucho más fácil de lo que se imaginan, lo que abre las puertas a todos los apasionados por la escritura que sueñan con llevar su arte al próximo nivel.

Si bien hay muchas formas de publicar un libro, una de las más recomendables es bajo el sistema de coedición, el cual se puede llevar a cabo de la mano de una editorial como Tregolam, quienes acompañan en todo el proceso, haciendo mucho más fácil cumplir con los pasos necesarios para que el libro, finalmente, sea publicado en formato físico y digital.

Pasos para publicar un libro en España

Como comentamos anteriormente, publicar un libro en España no es tan complicado, especialmente si lo haces de la mano de una editorial. Sí, también puedes hacerlo por cuenta propia, pero deberás requerir mucho más tiempo para investigar los diferentes pasos a seguir y para ejecutarlos correctamente. Además, una editorial ofrece un servicio de difusión mucho más efectivo, para asegurar que el libro llegue al público que realmente le interesa el tema sobre el cual hayas escrito.

Entonces, ¿como publicar un libro? A continuación compartimos los pasos más destacados, para poder hacerlo de forma fácil, rápida y sencilla.

Contrato editorial

Después de escribir tu libro, lo primero que debes hacer es contactar con la editorial para presentar tu trabajo. Si les gusta, lo que seguirá es firmar un contrato donde se estipulan todas las cláusulas, ganancias y condiciones que ambas partes deben cumplir.

El contrato es muy importante, porque es donde se especifican todos los aspectos legales, así como también el compromiso que asume la editorial y el autor del libro. En este contrato también se especifica que los derechos de la obra continúan perteneciendo al autor.

Corrección

Un paso fundamental y necesario antes de publicar cualquier libro es la corrección ortotipográfica, determinante para que el texto esté impecable, sin errores y perfectamente presentado.

La corrección ortotipográfica es la rama encargada de corregir los errores de tipografía, ortografía y sintaxis que puedan estar presentes en el texto. Todos estos aspectos son importantes para unificar todo el contenido. Incluso los libros de los autores más importantes y reconocidos deben pasar por este proceso, porque es normal cometer algunos pequeños errores en el proceso de escritura.

Maquetación y diseño

La maquetación y el diseño del libro también son muy importantes para que la lectura fluya mejor y también para hacer el libro mucho más atractivo para el público en general.

La maquetación se refiere a todo el proceso de diseño interior, mientras que el diseño de portada tiene por objetivo plasmar una imagen impactante y atractiva del espíritu del libro. Este proceso no es tan fácil como parece, de ahí la importancia de que lo hagan verdaderos profesionales. Recuerda que el éxito de tu libro no solo dependerá de la calidad del contenido, sino de todo un conjunto de piezas importantes para que más personas se animen a comprarlo.

Trámites legales

Antes de publicar un libro es necesario hacer una serie de trámites legales. Es, en este punto, donde contar con la ayuda de una editorial también puede ser de gran utilidad, puesto que la misma se encargará de todo este proceso, incluido la tramitación del ISBN, un código internacional y obligatorio que identifica al libro.

Es un código que identifica el título, edición, formato, y también al titular. En algunos países es un requisito legal, aunque conviene destacar que no es una forma de protección legal sobre los derechos de propiedad intelectual.

Impresión y publicación

Después de los pasos anteriores, es el momento de imprimir y publicar el libro, uno de los momentos más emocionantes para los autores, porque finalmente pueden ver materializada su obra. Para ello, la editorial recurre a las mejores imprentas para garantizar un resultado óptimo y de muy buena calidad.

Difusión y marketing: claves para el éxito del libro

Una gran ventaja de contar con una editorial en todo este proceso respecto a no hacerlo, además de los pasos anteriores, radica en la difusión y el marketing del libro. Y es que si este no se publicita adecuadamente, difícilmente podrá llegar a manos del público que desea leerlo.

Por eso, después de la impresión y la publicación, será determinante que la editorial siga los siguientes pasos para así mejorar las probabilidades de venta:

Distribución y venta: es importante que el libro sea distribuido de forma física y online en las mejores tiendas. Amazon, por supuesto, es un lugar imprescindible, así como El Corte Inglés, Apple y muchos más marketplaces.

es importante que el libro sea distribuido de forma física y online en las mejores tiendas. Amazon, por supuesto, es un lugar imprescindible, así como El Corte Inglés, Apple y muchos más marketplaces. Difusión y marketing: este paso es fundamental para el éxito del libro, y es que no importa qué tan bueno sea el contenido, ya que si no es difundido correctamente, difícilmente lograr destacar entre la cantidad de libros y competencia actual que hay en el mercado. En este sentido, la editorial se encargará de gestionar boletines, notas de prensa y artículos en diferentes medios.

este paso es fundamental para el éxito del libro, y es que no importa qué tan bueno sea el contenido, ya que si no es difundido correctamente, difícilmente lograr destacar entre la cantidad de libros y competencia actual que hay en el mercado. En este sentido, la editorial se encargará de gestionar boletines, notas de prensa y artículos en diferentes medios. Informe: finalmente, la editorial también debe entregar un informe detallado al autor sobre el reporte de ventas, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. Junto a este reporte también se entregarán las comisiones por dichas ventas al autor.

La publicación de un libro no es algo tan complicado, y más aún cuando contamos con la ayuda y asesoría adecuada para todo este proceso. Sin duda alguna, escribir un libro no es fácil, pero si te apasiona, no debes frenarte por miedo a este tema.

Escribir contenido de calidad es el primer paso, luego solo quedará todo el proceso de maquetación, diseño, aspectos legales, publicación y, por supuesto, difusión y marketing, un aspecto determinante para que el libro llegue al público más indicado y así poder generar las ventas necesarias. Hoy en día es posible llegar a vivir de escribir libros o simplemente obtener unos ingresos adicionales de por vida.

Con la asesoría adecuada será posible materializar este sueño, así que si eres un apasionado por la escritura, no dudes en gestionar los siguientes pasos, para que la publicación de tu libro se convierta en una realidad.