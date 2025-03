Patrimonio aprueba la restauración del retablo de la Capilla Real y de la urna de San Fernando de la Catedral de Sevilla

La Comisión Provincial de Patrimonio ha informado favorablemente un informe diagnóstico, la propuesta de tratamiento y el presupuesto de intervención del Retablo de Nuestra Señora de los Reyes, en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla. El retablo que preside la Virgen de los Reyes fue realizado por Luis Ortiz de Vargas entre 1643 y 1649.

El Informe-diagnóstico aprobado se ha redactado para una intervención en el testero semicircular que ocupa el presbiterio entre las imágenes de San Pedro y San Pablo, y por encima del limite superior del arco del tímpano de Dios Padre, ocupando una superficie de 14 x 6,5 metros. El estado de conservación del retablo, cuyo diagnóstico se ha realizado mediante visión directa del conjunto a nivel de suelo, junto con un estudio fotográfico general y detallado del conjunto, en general puede calificarse de muy deficiente, dependiendo de la zona. El conjunto, en general, presenta gran cantidad de polvo y suciedad superficial.

Como consecuencia del estado de conservación observado se propone el siguiente tratamiento antes y durante la intervención: se recabarán datos para realizar un estudio pormenorizado de la realidad del retablo que complementará el proyecto; se fotografiarán todos los detalles constructivos y pictóricos, así como los daños y deterioros. Además, se llevará a cabo un esquema general y planimétrico de la obra, la disposición de los elementos y sus medidas antes de proceder al desmontaje de piezas, de manera que toda esta documentación, que es necesaria para la intervención, irá incluida en la memoria final realizada una vez concluida la intervención.

El criterio a seguir en la actuación será el conservativo y de recuperación del original, que se logrará mediante la eliminación de elementos ajenos a la obra, siempre y cuando la consecución de estos fines no suponga una agresión al conjunto general. Previo al inicio de los trabajos se procederá, por una empresa de orfebrería, al desmontaje del dosel que aloja a la Virgen de los reyes y el situado sobre el retablo (PER ME REGES REGNANT).

También en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, la Comisión Provincial de Patrimonio ha informado favorablemente la propuesta de intervención para la mejora de la Urna Relicario de San Fernando, y la restauración del sistema de apertura y limpieza, y la recuperación y protección de las guirnaldas que lo rematan. Durante una intervención a la que se sometió la Urna en 2017, los orfebres tuvieron la oportunidad de comprobar las anomalías de su sistema de apertura. En el documento ahora aprobado se detallan las incidencias encontradas, y se ilustran con fotografías del Informe de Apertura de la Urna del 2017.

Las causas que afectan al buen funcionamiento son varias. En el examen organoléptico realizado se ha podido comprobar la existencia de daños por desgaste del material, deformaciones por el desajuste en la estructura del soporte de los elementos que dan movilidad a la puerta, la pérdida de elementos de anclaje y el desplazamiento del bastidor interior. Estas anomalías pueden obedecer, en primer lugar, a la presión que se está ejerciendo en la zona de anclaje de las cerraduras debido al esfuerzo al que se somete habitualmente el mecanismo, que puede llegar a originar una fractura de cualquiera de sus componentes.

En lo que se refiere a las Guirnaldas, son elementos decorativos que sirven de soporte y unión a los cuatro balaustres situados en los ángulos de la urna, y que los unen al cupulín que cubre la corona del Rey San Fernando, flanqueada por ángeles. Las guirnaldas se componen de hojas y roleos de gruesas chapas bañadas en oro, y unidas a los roleos mediante tornillos.

Los trabajos que se realizarán sobre estas cuatro guirnaldas y sus cuatro balaustres se dividen en dos procesos: mecánicos y cromáticos. La intervención mecánica consistirá en la recuperación de la solidez de las piezas que, por su diseño y situación en la urna, han sufrido serios daños a lo largo del tiempo. La adaptación cromática consiste en la fijación de oro de 24 quilates mediante técnica de electrolisis, que es la que se emplea actualmente, es reversible y su aplicación es la menos traumática. Se empleará en los casos concretos donde la limpieza del baño original no sea suficiente o haya desaparecido, para obtener una unidad cromática similar a la original.

Apartamentos en la calle Maese Rodrigo

También en la capital, Patrimonio ha informado favorablemente la documentación complementaria aportada al proyecto básico de rehabilitación del edificio sito en calle Maese Rodrigo, nº. 6, que tiene como objetivo albergar 8 apartamentos.

El proyecto aprobado da respuesta a las cuestiones planteadas en los anteriores acuerdos de la Comisión Provincial de Patrimonio, si bien, ante la falta de definición de las actuaciones concretas a las que se somete el lienzo de muralla ‒BIC‒ localizado en la medianera oeste, se solicita la remisión del correspondiente proyecto de ejecución o de una documentación específica que describa al mismo nivel la intervención en el citado lienzo de muralla.

Filtraciones en el convento de Madre de Dios

Por último, Patrimonio ha informado favorablemente la realización de obras de urgencia en el Convento Madre de Dios. El informe aprobado manifiesta que existe un grave problema de filtraciones de aguas, causadas por las lluvias torrenciales de la DANA del pasado mes de octubre. Estas filtraciones se producen a través de los patios interiores que circunscriben a la Sacristía, dando lugar a lugar a continuas inundaciones. Estos patios se encuentran en mal estado, con apuntalamiento de los forjados desde la planta baja a las cubiertas, por lo que la intervención que se propone se entiende como provisional para evitar un mayor deterioro de la edificación.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Comisión Provincial de Patrimonio entiende que la actuación es adecuada por su carácter de urgencia, aunque como continuación de la adecuada aplicación metodológica, se ha de redactar un informe final describiendo la naturaleza, alcance y resultados de los trabajos realizados, fundamentado en lo previsto en el artículo 21.2 de la Ley 14/2007, así como en el 24.2, donde se define las intervenciones de emergencia.

En la provincia, concretamente en Carmona, Patrimonio ha informado favorablemente la propuesta elaborada por los Servicios Técnicos Municipales de Modificación de la Ficha n.º, 302 del Catálogo de Edificios del PEPPHC correspondiente al inmueble sitio en la c/Dolores Quintanilla n.º. 17, 19 y 21, cuyo contenido analiza exhaustivamente el entorno urbano y parcelario, la evolución histórica, las características constructivas, el estado de conservación, sus tipológicas y morfolgías, etc, del inmueble, con el fin de otorgarle el grado de protección D, según lo dispuesto en el art. 1.5 de dichas Ordenanzas para la mejor protección de los valores patrimoniales del inmueble.

Por último, en Utrera, Patrimonio ha informado favorablemente la solicitud de revisión y rectificación de error de las fichas del Catálogo del PEPCCH de Utrera correspondientes a los inmuebles sitos en la calle Ponce de León n.º. 5 y n.º. 7, al recoger ahora las fichas del Catálogo las fotografías que identifican correctamente los inmuebles objeto de protección, una vez detectado un error material en la inclusión anterior de esas fotografías.

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, presidida por la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Ortiz, en la sesión celebrada este miércoles, ha dado cuenta de un total de 7expedientes de interés para la conservación del patrimonio cultural y artístico. De los temas examinados, un total de cuatro corresponden a Sevilla y tres a la provincia, concretamente a las localidades de Carmona, San Juan de Aznalfarache y Utrera.