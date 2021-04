“Ser una persona mejor y con ganas de vivir”

Hay multitud de veces en las que en el juego perdemos todos. La sociedad vive inmersa en un mundo donde las apuestas empiezan a ser el protagonista principal, un protagonista muy peligroso que es una de las principales causas de adicción en nuestro país. Las personas siguen sin dar la importancia que merece a un problema que se extiende día a día, asemejando las adicciones con el vicio cuando realmente es una enfermedad muy grave que nos puede tocar muy de cerca.

CC Adicciones cuenta con clínicas de desintoxicación repartidas por todo el territorio nacional, una de ellas en la sevillana calle de Virgen de Regla. Desde sus centros ayudan a multitud de pacientes a superar todas las dificultades a través de diversos tratamientos como las terapias de grupo y herramientas que ayudan a reeducar hábitos y conductas adictivas. Gracias a CC Adicciones, hemos podido hablar con una persona que estuvo inmerso en el infierno de la ludopatía y que es ahora fiel reflejo del lema: “Existe salida, siempre”.

Estamos ante una sociedad que, apuesta absolutamente por todo, ¿en qué momento se empieza? ¿Cuál es ese “insignificante” gran paso hacia la adicción?

En mi caso, el juego es una prolongación de otro inicio de consumo, el de sustancias. La falta de consciencia en la que entras por un consumo elevado y la falta de dinero para terminar no soportando esta situación, hacen que a la desesperada busques dinero donde sea. Además, esta sociedad está para que crean que puedes conseguir dinero fácil mediante el juego. Esta es la combinación perfecta para que el adicto se autoengañe y entre en la dinámica de la malvada enfermedad, creyendo que ganara y sin ningún tipo de autocontrol, así se generó la adicción al juego.

Aunque sea de manera escrita, ¿podría explicarme la sensación que tiene una persona que ha perdido el control por completo, en este caso, ante el juego?

Decepción, impotencia, baja autoestima, vergüenza, sentimiento de inferioridad e infinidad de contrariedades que sólo eres capaz de aplacar con el consumo de sustancias, un auténtico infierno del que no puedes salir si no es con ayuda.

Ya no es perder grandes cantidades de dinero, deudas, familia... hay ex adictos que han afirmado que incluso han estado a punto de perder la vida... ¿Cuál fue su límite?

Plantearse uno mismo perder la vida por no saber gestionar absolutamente nada. Ver que te vas quedando sólo, apartado y sin dignidad es un autocastigo generado por la propia adicción, queriendo tenerte ahí para continuar jugando y consumiendo, poder evadirte, es como suicidarse lentamente. Darme cuenta de esto, es o fue para mí, el límite. Plantearte que no existen ex adictos, existen adictos recuperados o adictos que se recuperan.

La adicción es un tema que no está bien visto o entendido por la sociedad. ¿Se ha sentido alguna vez aislado?

Mas que aislado, incomprendido. La sociedad estigmatiza al adicto juzgándolo por falta de información real. La adicción es una enfermedad mental y como tal te hace funcionar de una manera determinada y tremendamente destructiva, para ti y los que te rodean.

¿Cómo hay que transmitir a las personas que ven esta enfermedad como un vicio que estamos ante un problema muy serio y cada vez más extendido?

Con la información adecuada.

No me canso de repetir el lema de CC Adicciones, “existe salida, siempre”. ¿Cómo ayudan las clínicas de desintoxicación al paciente?

CC Adicciones me ayudó, en primer lugar, a que fuera capaz de aceptar que soy un enfermo adicto. A partir de ese momento, empieza el encuentro con mi realidad y el dolor que supone el crecimiento personal, sanar de manera interna y externa, el cambiar todos aquellos hábitos que me acercaban al consumo, entender la vida desde otro punto y sobre todo el poder tener la capacidad de valorarme como persona. El camino de crecer y entender por qué funcionaba de aquella manera no fue algo edulcorado y esto es situar por delante de mi lo que no era capaz de ver. Gracias a que CC Adicciones me enseñó y acompañó durante el camino, ahora puedo gestionar la vida desde otro lugar, no siendo una opción para gestionar nada, ni el juego ni el consumo de sustancias, sencillamente no lo necesito. Estaré eternamente agradecido al increíble equipo que se preocupó de que pudiera renacer y vivir la vida que se merece mi familia y yo.

Un tratamiento integral es fundamental, pero ¿cómo es el día a día en el proceso de rehabilitación?

La estructura es muy profesional. El enfoque adecuado desde que te despiertas hasta que te acuestas, iniciando el día con un orden de vida que el adicto desconoce como rutinas deportivas, fundamentales para estructurar la parte biológica, terapias donde el paciente enfrenta esa realidad que no es capaz de ver y tratar, el crecimiento personal, horarios de comida con estructura ordenada y alimentos equilibrados, dinámicas o información mediante talleres impartidos tanto por los terapeutas como los monitores y clínicos. Otro punto fundamental fue el seguimiento a mi familia y la preocupación en empatizar con ellos. Crearon un equipo entre ellos, infranqueable, donde mi enfermedad no podía penetrar, algo que me sorprendió y me hizo darme cuenta de que algo estaba cambiando. En definitiva, es un trabajo diario..

¿Se puede volver a ser la persona de antes de la adicción? ¿en qué cambia la vida?

Se es otra persona: mejor, más auténtica, más real y con mas ganas de vivir y de sentir.

En este caso, CC Adicciones ayuda a apostar, pero apostar por la vida. ¿Qué le diría a las personas que están pasando por esta situación?

Pues que existe salida siempre y que pidan ayuda ya que con el acompañamiento adecuado es posible y real el cambio, reconstruir y ser por fin la persona que se desea ser cuando uno esta inmerso en el consumo. Por desgracia, existen muchas personas que son adictas, afortunadamente en mi caso, existía y existe CC Adicciones.

Hablamos de los profesionales que están en el día a día con vosotros. Ahora bien, ¿y los compañeros? ¿ayuda tener cerca y las experiencias de otras personas que han vivido o viven lo mismo?

Los compañeros completan el todo en una recuperación. Es necesario tener a tu lado a personas que estén o hayan estado en la misma situación ya que en las terapias donde no llega uno llega el otro, produciéndose así algo que es imposible que pueda pasar en otro sitio. El posicionamiento de la realidad es fundamental en una recuperación y si no lo ve uno mismo, la terapia con los compañeros te la pondrá por delante para que seas capaz de verlo, reconducirlo y sobre todo cambiarlo. En definitiva, su ayuda es absolutamente necesaria.

De cara a la sociedad, ¿cree que las entidades públicas deben concienciar más a la población sobre este tipo de factores con campañas u otro tipo de manifestaciones?

Sí, aunque creo que la información sobre en qué te puede repercutir esta enfermedad está obsoleta. No sólo es necesario concienciar ya que, por desgracia, esta sociedad está creada para el consumo general y no porque existan adictos debe dejar de ser así. Ahora bien, teniendo la información adecuada se pueden salvar muchas vidas y no sólo de los adictos, sino de los familiares y personas allegadas al enfermo. Estamos acostumbrados a intentar reducir los destrozos cuando hay que impedir que se produzcan. Ahí reside el cambio fundamental.