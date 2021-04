Exigen un plan de choque para los alumnos del Polígono Sur de Sevilla

"Defraudados". Así dicen sentirse los integrantes de la Coordinadora de Educación Polígono Sur tras pasar un año en el que la pandemia ha causado auténticos estragos en los centros de enseñanza de esta zona de Sevilla sin que sus peticiones de mejora hayan sido atendidas por la Junta de Andalucía y el Comisionado.

Esta entidad, según un escrito enviado a los medios de comunicación, exigió a finales del pasado año que se activara un plan de choque para "recuperar" a los alumnos que el sistema público de enseñanza había perdido a consecuencia de la crisis del Covid-19. Sus integrantes aseguran que durante este periodo se ha producido un "enorme" retraso curricular, debido principalmente a la brecha digital que sufren los barrios que conforman el Polígono Sur y al absentismo escolar, que ha rozado el 70% en algunos niveles educativos.

Dicha petición no fue respondida por la Delegación territorial de Educación hasta el pasado mes de marzo, cuando, según siempre la versión de la coordinadora, les enviaron un documento "incompleto". "Ante este hecho y en vista de lo difícil que nos resultó entregar la carta por registro, y casi imposible que nos concedieran una entrevista, decidimos solicitársela al Comisionado, ya que es más accesible y hace de mediador entre los vecinos del Polígono Sur y la Administración".

Sin embargo, los frutos de este encuentro no fueron los esperados, ya que, a juicio de la referida entidad, la entrevista se utilizó "políticamente". "Confundieron a la ciudadanía, al decir que la reunión ha sido con la Plataforma Nosotros también somos Sevilla, que engloba a numerosas entidades del Polígono Sur, entre ellas, la nuestra", asegura el escrito de la plataforma, que abunda en que "dentro de la propaganda, informan de una medida de la Junta para que se concedan unos escasos recursos para el EOE de la zona".

La coordinadora recuerda que el Comisionado se limitó a remitirles a iniciativas privadas que llevan tiempo trabajando en la zona "sin resultados", como las que desarrollan asociaciones sin ánimo de lucro, hermandades o entidades bancarias.

Educadores en la calle

Ante tal propuesta, la coordinadora plantea la aplicación de otras medidas, como la de que haya educadores que trabajen en la calle. La respuesta de la Administración, según esta entidad, es que esta iniciativa no se llevará a cabo "porque saben que los funcionarios no van a responder". Una contestación que para la coordinadora supone que "los políticos no creen que la realidad del Polígono Sur, para sus menores y su educación, pueda cambiar".

Rosario Muñoz García, representante de la coordinadora, explica que lo que pidieron al comisionado fue la figura de un educador social que atendiera a la multitud de niños del Polígono Sur que, en horario lectivo, permanecen en la calle, que se les hiciera un seguimiento y que también consiguieran que en la lucha contra el absentismo se involucren las familias. "El absentismo en esta zona es crónico, pero con la pandemia se ha disparado", refiere Muñoz, que lamenta que con la actitud mostrada por la Consejería de Educación y el Comisionado "se les está negando el futuro a muchos menores".