Polémica en la US por denegarse un aula para un acto sobre las amenazas de la minería

La Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla (US) ha sido este jueves protagonista de una polémica al negársele a un profesor de Antropología Social el uso de una sala para celebrar un acto en el que se debatiría sobre las amenazas de la minería. La solicitud la había realizado el docente Félix Talego a finales de septiembre y hace cinco días le vino denegada, al entender la institución académica que la mesa redonda contemplada era "un acto extrauniversitario". Tal decisión ha provocado la concentración de Ecologistas en Acción a las puertas de la citada facultad, en el Rectorado de la Hispalense, donde finalmente se ha desarrollado el debate.

El acto en cuestión llevaba por título El Reciclaje de metales como alternativa. Su celebración estaba prevista a las 11:00 en la Sala Diego Ángulo -con aforo para 90 personas-, dentro de la Facultad de Geografía e Historia de la US. Así lo anunciaba la convocatoria que se había difundido por redes sociales, donde dicha mesa redonda formaba parte del programa de actividades del Contrasalón Minero, que se celebra esta semana en Sevilla, coincidiendo con Salón Minero (Mining and Minerals Halls) que acoge la ciudad.

El profesor Félix Talego lleva años vinculado a Ecologistas en Acción y es habitual su presencia en foros, coloquios y mesas redondas donde se discuten las políticas medioambientales desarrolladas en Andalucía. Esta implicación le llevó el pasado 23 de septiembre a solicitar al decanato de la Facultad de Geografía e Historia, en cuyo departamento de Antropología Social trabaja como docente, un aula para uno de los actos previstos en el Contrasalón Minero.

Según ha informado la Cadena Ser este jueves, el decanato le respondió a su petición tres días después, el 26 de septiembre, cuando le otorga la Sala Diego Ángulo. Sin embargo, el pasado domingo Félix Talego recibió un correo electrónico de la facultad en la que se le denegaba la concesión de este espacio, ya que el acto que finalmente iba a celebrarse "no se ajustaba al que había solicitado en principio" y de que se trataba de una actividad "extrauniversitaria". Alegaba, además, de que el docente no participaba como ponente en él.

Ecologistas alerta de "censura"

Tal decisión ha provocado las críticas del propio docente y de Ecologistas en Acción, que en las redes sociales la ha calificado de "censura". Por tal motivo, sus miembros, acompañados de Félix Talego, se han concentrado este jueves a las puertas de la Facultad de Geografía e Historia, donde finalmente se ha celebrado la mesa redonda.

Nos han prohibido el acto sobre las amenazas ambientales de la minería en la Facultad de Historia de Sevilla, arguyendo desde el decanato que es un acto político. Como protesta ante esta censura, llevamos la mesa redonda al patio de la facultad.#TodasLasMinasContaminan pic.twitter.com/Oci0pTOKpM — Ecologistas en Acción (@ecologistas) October 20, 2022

Talego, en declaraciones a los medios, considera que con la postura adoptada por la institución académica se ha vulnerado su "libertad de cátedra".

Unas declaraciones que avivan el debate sobre la libertad de expresión en las universidades, alentado tras la conferencia de la que fuera diputada de Vox, Macarena Olona, en la Universidad de Granada, en la que se vivieron momentos de gran tensión por el escrache protagonizado por decenas de estudiantes.

La US ha aclarado a Diario de Sevilla que Ecologistas en Acción no ha solicitado oficialmente ningún espacio en la facultad. “La información que ellos dan no se corresponde con la que tenía la facultad para una clase” , aseguran fuentes de la Hispalense, que inciden en que “la universidad es un espacio de debate académico y así se ha demostrado en múltiples ocasiones. Para hacer actividades es necesario seguir los cauces estipulados”.