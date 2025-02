La Policía detiene a tres personas por estafar 11.000 euros a una anciana con el timo de la estampita

La Policía Nacional, en el marco de la Operación Estampita realizada por funcionarios adscritos a la Comisaría Local de Morón de la Frontera, ha detenido a tres personas por estafar a una mujer de avanzada edad con el famoso timo de la estampita o toco mocho. La anciana fue abordada en la vía pública por dos individuos y la convencieron para que extrajera de su cuenta bancaria la cantidad de 11.000 euros.

Los autores, ya que la víctima no disponía de suficiente dinero en efectivo en su sucursal bancaria habitual, no dudaron en trasladarla en un vehículo a una localidad cercana, donde esta sí disponía de suficiente efectivo. De hecho, la mujer retiró todos sus ahorros. Y sin embargo los autores no se quedaron satisfechos y continuaron con el engaño acercándose al domicilio de la vÍctima, donde aprovechando un despiste de ella le quitaron dinero en efectivo y joyas.

Finalmente, la víctima fue abandonada en la vía pública de su localidad con el pretexto de que uno de los estafadores quería comprarse un bocadillo.

Posible sumisión química

Cuando la mujer se dio cuenta de lo ocurrido e interpuso la denuncia en dependencias policiales, no conseguía recordar todo lo sucedido, así que los policías acordaron con ella que la trasladarían a un centro médico para que se realizase un análisis de sangre. Los resultados dieron un alto porcentaje en benzodiazepina y opiáceos, por lo que no se descarta que los hechos fueron perpetrados bajo sumisión química.

Los investigadores, tras realizar las indagaciones oportunas y los dispositivos de vigilancias necesarios, ubicaron a los autores en un domicilio de Barcience (Toledo), por lo que se solicitaron al juzgado de guardia de Morón el correspondiente mandamiento de entrada y registro y procedieron a la detención de los autores.

Ese operativo, en el que se arrestó a otra persona además de a los autores del robo, también permitió localizar en la vivienda dinero en efectivo, útiles para simular dinero, joyas de dudosa procedencia, documentación falsa y tres almas simuladas. Los autores fueron puestos a disposición judicial en Morón.