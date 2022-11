¿Cuál es el precio de los huesos de santo este año en Sevilla?

Noviembre tiene repostería propia. Huesos de santo, panellets y buñuelos se suceden en los escaparates de las confiterías con más solera de Sevilla. Cierto es que son dulces cada vez menos presentes en estas fechas, en las que las calabazas y las golosinas de Halloween parecen haberle ganado la batalla a unas elaboraciones tradicionales que, pese a las modas importadas, siguen haciéndose un importante hueco en el paladar de los sevillanos.

Esta repostería no ha escapado tampoco de la inflación que sufren los precios, debido al encarecimiento que han sufrido las materias primas con la que se elabora, como el azúcar, el aceite, los huevos o la harina, que en algunos casos han llegado a duplicar su coste. Sin olvidar el de la factura eléctrica, una energía imprescindible con la que trabajan la mayoría de los obradores en la actualidad.

Pese a todos estos inconvenientes, la demanda se ha comportado bastante bien durante el puente de Todos los Santos, hasta el punto de que este miércoles, 2 de noviembre, había algunas especialidades que se habían agotado. Así ha ocurrido en la confitería Los Ángeles, donde sólo quedaban huesos de santo rellenos de batata y no de yema, que han logrado un gran éxito de ventas las jornadas previas. Aquí el precio está fijado en cinco euros por 100 gramos de huesos de santo.

Una inflación "mínima"

No muy lejos de allí, en La Campana, el kilo de huesos de santo alcanza los 39 euros y en Ochoa, es muy cercano, a 40. En esta última confitería, una unidad cuesta un euro. Una de las dependientas al preguntarle por el precio de años anteriores reconoce que "se han encarecido un poco". La misma respuesta que se recibe en los otros establecimientos consultados.

No obstante, esta subida es "contenida" y resulta "mínima" si se compara con el encarecimiento de las materias primas. Un alza en los precios que no ha espantado a los incondicionales de estos dulces, que han sido fieles a su compra con la llegada de noviembre. "Son especialidades que se elaboran y compran en una fecha muy concreta, sólo una vez al año, no se consumen siempre, de ahí que la gente, aunque perciban la subida, no les importe asumirla", refiere un dependiente de La Campana.

Los huesos de santo tienen la base de un mazapán y están rellenos de batata o yema. Su origen se remonta al siglo XVII y se venden en esta época porque para su elaboración se suelen emplear almendras, que se recogen por estas fechas.

Piñones y crema

También son habituales los panellets, un dulce de procedencia catalana. Es el que más variedades presenta. Lo más demandados -y más caros- son los de piñones. En Los Ángeles, los 100 gramos cuestan ocho euros. En Ochoa están a 48 y en La Campana, a 59. Los hay de precios más económicos si para cubrirlos se usan otros productos, como la almendra. O si se han elaborado con chocolate, vainilla o coco.

Los buñuelos son otros de los dulces propios de noviembre. Las cremas que los rellenan también son de lo más variadas. Los de nata y chocolate tienen la mayor demanda. En La Campana los hay de crema, nata y trufa a 34 euros el kilo, y en Ochoa, a 40, con un volumen y grosor muy considerables.