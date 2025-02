PSOE y Podemos-IU abandonan en Sevilla el Pleno que da luz verde a los Presupuestos de 2025

Los grupos municipales del PSOE y Podemos-IU en el Ayuntamiento de Sevilla han abandonado este jueves el Pleno de urgencia en el que se ha tramitado la aprobación definitiva de los Presupuestos de 2025. La decisión se ha adoptado después de que el presidente del Pleno, Manuel Alés, retirara la palabra a la portavoz de la coalición de izquierdas, Susana Hornillo, tras denunciar Vox "insultos" a su formación. El alcalde José Luis Sanz ha calificado la decisión de "numerito".

La tensión entre los dos bloques en los que ha quedado configurada la política municipal en Sevilla ha quedado más que evidenciada en el Pleno de este jueves. A menos de 10 minutos de que se iniciara la sesión, el presidente del Pleno, Manuel Alés, ha llamado la atención a Susana Hornillo. Lo hacía a instancias de Vox, después de que el concejal de este partido, Gonzalo García de Polavieja, la acusara de insultos a su formación.

Hornillo, en su intervención, ha criticado, como ya lo hizo en el Pleno extraordinario de enero, las cuentas de este año -que salen adelante tras aprobarse las propuestas de Vox- por suponer un "retroceso democrático" en "igualdad y diversidad". En este sentido, había advertido de que Sevilla, debido a la alianza con el partido de Santiago Abascal, se convertirá "en un laboratorio de experimentación del trumpismo". "En este Prespuesto hay un sesgo racista". "Se desmantelan ayudas para personas migrantes". Han sido algunas de las alertas pronunciadas por la concejal de Podemos-IU.

Primera llamada al orden

En mitad de esta intervención ha tomado la palabra el edil de Vox, García de Polavieja, quien ha acusado a Hornillos de proferir "insultos" hacia su formación, motivo por el cual el presidente del Pleno la ha llamado, por primera vez, al orden.

Lejos de deponer su actitud, la portavoz de la coalición de izquierdas ha lamentado la decisión de Manuel Alés y ha defendido su discurso. "Es un atropello a la libertad de expresión y a la democracia que representa esta institución", ha referido Hornillo, quien ha recriminado al presidente del Pleno que accediera "a una orden de Vox". "Me llama al orden por expresar mis ideas y por decir que este gobierno blanquea el discurso del odio", ha añadido.

Tras decir esto, Alés le ha retirado la palabra a la portavoz de Podemos-IU, motivo por el cual el concejal de esta formación, Ismael Sánchez, ha anunciado que su grupo abandonaba el Pleno, decisión también compartida por los ediles del PSOE.

Una bancada vacía

Una imagen vale más que mil palabras. Una bancada vacía, la de los partidos de izquierda, y la que ocupan los integrantes del PP y Vox, ocupada. El Pleno ha continuado sólo con estos partidos y las intervenciones del delegado de Hacienda, Juan Bueno; el concejal de Vox, Gonzalo García de Polavieja; la portavoz de esta formación, Cristina Peláez; y el alcalde José Luis Sanz.

García de Polavieja ha explicado de nuevo el apoyo de su grupo a estos Presupuestos y las aportaciones realizadas para acabar con "la inercia socialista", marcada por "el aumento de los gastos superfluos, el abandono de los servicios públicos y la falta de ejecución". "Por fin se acabó con las partidas para la Memoria Histórica", ha incidido el edil de Vox.

Juan Bueno, por su parte, ha mostrado la "sorpresa" del PP por la salida del PSOE y Podemos-IU de la sesión plenaria. "No ha sido acertada la decisión tomada por la oposición", ha señalado.

"Una caterva de políticos"

Peláez, por su parte, ha asegurado no sorprenderse por esta salida, al considerar "que no tienen argumentos para defender su postura". "Lo que hacen siempre es un teatro", ha proferido la portavoz de Vox, quien no se ha andado con rodeos en el final de su intervención: "Aquí lo único que se ha recortado es el suministro a una caterva de políticos". Una declaración alejada también de cualquier intento de reconciliación.

José Luis Sanz ha cerrado el Pleno, recordando las cifras del Presupuesto de este año, que se aprueba de manera definitiva un 13 de febrero, mucho antes que en 2024, cuando se hizo -con una cuestión de confianza de por medio- ya iniciado agosto. Ha agradecido el trabajo de la Secretaría y la Intervención municipal, así como el apoyo de Vox.

También ha aludido a la decisión tomada por PSOE y Podemos-IU, que ha calificado como "el numerito de hoy". "Para ellos, la libertad de expresión pasa por el insulto", ha lamentado.