Cómo se puede teletrabajar desde casa: 5 consejos

Desde 2020, la fórmula del teletrabajo se ha extendido más rápido que nunca. Aunque hay algunos puestos que no son compatibles con esta opción, cada vez hay más pesrsonas que adoptan este modelo de trabajo para tener más flexibilidad y una mejor conciliación entre vida laboral y personal.¿Vas a empezar a teletrabajar en casa? Enhorabuena, tu vida va a cambiar enormemente. Aunque seguro que ya estás mirando escritorios y sillas de oficina para empezar. Por eso, para que la transición vaya de la mejor forma posible y puedas disfrutar de las ventajas que ofrece esta situación, te recomendamos que tomes nota de los consejos que te traemos.

Claves para un teletrabajo cómodo y eficiente en casa

Vamos a darte una serie de consejos esenciales para teletrabajar desde casa de la mejor forma posible. Claves para adaptarte, para establecer unos hábitos positivos y para que te encuentres mucho mejor a la hora de afrontar tus obligaciones, así como para poder centrarte más en ellas. Sigue leyendo:

Compra el mobiliario adecuado

Lo más importante para el teletrabajo, además de adaptarse al cambio de rutina, es el home office. Debes construir un entorno en el que tengas fácil acceso a todas las herramientas necesarias para tu trabajo, así como el mobiliario necesario para ello. Esto implica no solo tener un buen escritorio, con amplitud para evitar agobios y poder mantener el orden, sino también cajoneras para almacenar documentos u otras cosas que puedas necesitar y, por supuesto, una buena silla.Este es uno de los aspectos más importantes. Debes buscar modelos de calidad, a ser posible sillas de las marcas más conocidas y que sean ajustables. La ergonomía es lo más importante, porque solo así podrás tener una postura cómoda y solo así podrás asegurarte de trabajar en buenas condiciones, y de evitar problemas de espalda, hombros, cuello y más a la larga.

Separa el espacio de trabajo del resto en casa

La fantasía de despertarse, coger el portátil y poder trabajar de la cama puede sonar bien, pero es algo que se acaba volviendo en tu contra. Lo mismo podemos decir de pensar en trabajar en el salón o en la terraza. Sí, es algo que se puede hacer ocasionalmente, sobre todo si te apetece un pequeño cambio de aires, pero lo mejor es que busques alguna zona del hogar en la que suela haber poco ruido y movimiento y montar ahí tu home office.Procura además que sea un espacio en el que no tengas que estar cuando ya no trabajas. Es ideal que separes tu home office del resto de la casa para que la sensación de la presión y de las obligaciones no se apodere de ti mientras haces vida normal. Parece un detalle nimio, pero es un factor psicológico muy importante si quieres tener paz mental.

Establece un horario fijo de trabajo

Este punto se puede ampliar a más aspectos, pero, si tienes flexibilidad horaria a la hora de trabajar en remoto, es muy recomendable que intentes establecer un horario fijo a diario, o al menos un núcleo de horas inamovible. Establecer hábitos es muy importante, por eso se recomienda que haya un horario fijo de trabajo si es posible. Aunque hay ocasiones en las que no queda más remedio que hacerlo.Asimismo, también es recomendable que se establezca cierta rutina en base a dicho horario. Cosas como cambiarse de ropa para trabajar, como si fueras a acudir a la oficina de siempre, hacen mucho para ayudar a cambiar la mentalidad tanto al comenzar como al terminar. Además, está demostrado que la eficiencia aumenta cuando hay un horario fijo. Aprovechamos más las horas que tenemos.

Prepárate para adaptarte a cambios

En caso de trabajar con más compañeros dentro de una empresa, el teletrabajo va a hacer que necesitéis coordinaros o, al menos, mostrar cierta flexibilidad. No todo el mundo trabaja a las mismas horas, sobre todo en equipos internacionales, y hay que intentar adaptarse a estos cambios de horas que pueden surgir en ocasiones.Del mismo modo, mucho antes de todo esto, debes mentalizarte para el cambio de rutina. Pasas de salir a la calle para ir al trabajo a quedarte en casa, y eso afecta más de lo que parece. Por eso, debes adaptarte y, por supuesto, intentar establecer otros hábitos saludables que te ayuden a mantener una rutina más sana ahora que tienes menos razones para salir de casa.

¡No te olvides de descansar!

El descanso es primordial y, del mismo modo que hay paradas para la comida a media mañana o cada ciertas horas en algunos puestos de trabajo, debes establecer algo similar al teletrabajar en casa. Marca descansos cada dos horas o cada dos horas y media para despejar la cabeza y tomar algo. Hará que vuelvas a la carga con más energía y la mente más clara.Es un modelo que requiere un periodo de adaptación, pero que, una vez te habituas, cambia tu vida para mejor. Aprovecha estos consejos y verás hasta qué punto puedes disfrutar teletrabajando desde el hogar.