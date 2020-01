Luz verde de la Junta a la reforma de la estación de Santa Justa con una torre de 66 metros

Todo en orden. La Junta de Andalucía ha respaldado el borrador del plan especial de reforma interior para la ordenación de los terrenos que rodean a la estación de Santa Justa y que incluye una torre de 66 metros para uso terciario, una zona ajardinada de una hectárea, 512 viviendas (más de la mitad protegidas) y un intercambiador de transporte. “No tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las determinaciones ambientales indicadas en el presente informe ambiental estratégico, así como las incluidas en el borrador del plan y en el documento ambiental estratégico que no se opongan a las anteriores”, reza en la resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

El visto bueno a la evaluación ambiental estratégica del proyecto desbloqueado por la Gerencia de Urbanismo y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) viene respaldado por los informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG); la Diputación de Sevilla; la dirección general de carreteras del Ministerio de Fomento; la dirección general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica; la dirección general de Comercio; el servicio de infraestructuras de la delegación territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; la dirección general de aviación civil del Ministerio de Fomento; y el servicio de bienes culturales la delegación territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico.

En ese documento se detalla que no hay “observaciones en cuanto al cumplimiento o no de los criterios de implantación de grandes superficies minoristas, puesto que no se prevé la implantación expresa de ninguna gran superficie minorista, aunque si prevé una edificabilidad de 22.152 metros cuadrados de uso de servicios terciarios, en el que no se incluyen las grandes superficies minoritas. Por tanto, no será posible implantación de grandes superficies minoristas”. Además y en cuanto al ruido generado durante la fase de obras, los técnicos del gobierno andaluz recomiendan un buen mantenimiento de la maquinaria para evitar ruidos innecesarios como consecuencia de las piezas en mal estado.

El proyecto pasa ahora a exposición pública y periodo de alegaciones antes de su aprobación

La hoja de ruta del proyecto continúa con su visto bueno en una de las juntas de gobierno que se celebrarán en las próximas semanas, su exposición pública y un periodo de alegaciones que precederá a su aprobación definitiva antes de que comience el desarrollo de los terrenos que rodean a la estación de trenes. Esta reforma afecta a 118.000 metros cuadrados.

En la zona más próximas a la avenida de Kansas City estarán los usos terciarios con una edificabilidad máxima de 22.152 metros cuadrados. Destaca una torre que cuenta con una altura máxima permitida de 66 metros repartidos en 21 plantas. Entre las condiciones se encuentran que los materiales y diseño de las fachadas deben buscar una imagen de vanguardia acorde con la tipología de la estación de trenes que fue construida en 1991, se permiten los soportales, y que la planta baja sea porticada.

Uno de los cambios más llamativos tendrá lugar en la caótica entrada a la estación de trenes. Frente a la fachada principal se propone un espacio público que sirva de intercambiador para diferentes paradas de autobuses, conexión con la parada de tranvía (proyecto que se encuentra ahora mismo enquistado), un nuevo área de espera y diferentes zonas verdes. En total serán 18.825 metros cuadrados. Este espacio quedará atravesado por el transporte público bajo el voladizo de la terminal y alejará a los vehículos privados, sólo permitiéndose de forma puntual el acceso exclusivo a los servicios de emergencia.

El diseño de esta gran plataforma central deberá respetar e integrar el arbolado que ya existe; la iluminación se diseñará con postes de baja altura que creen ambientes agradables; no se permitirá el cerramiento de estos espacios peatonales, el mobiliario urbano deberá estar concentrado en determinadas zonas, el proyecto estará concebido para el movimiento preferente de personas, y en la plantación de los espacios ajardinados se utilizarán especies arbóreas autóctonas. Los jardines tendrán una extensión de una hectárea.

Las 512 viviendas se situarán en el lateral con la avenida Pablo Iglesias, de las cuales serán 258 Vivienda de Protección Oficial (VPO). Los edificios contará con siete plantas y una altura máxima de 24 metros.

La consejería detalla que “no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente”

Para transportes e infraestructuras (como la posible conexión con el aeropuerto de San Pablo) se reservan en el plan especial 31.676 metros cuadrados. Los objetivos del proyecto son recualificar el entorno, ordenar el sistema de accesos, integrar la estación en un nuevo espacio de centralidad, dotar de usos parcelas vacías y mejorar la movilidad y garantizar el transporte público. La titularidad de los suelos afectados por la reordenación son un 66% de Adif y un 33% del Ayuntamiento de Sevilla.

El área de carga de pasajeros para los taxistas se reubica en la fachada hacia la avenida de Kansas City. Se amplía el área de espera de los taxis con siete carriles y una alta capacidad. La descarga estará en la avenida Pablo Iglesias, donde se prevé un carril que discurrirá por la zona anteriormente ocupada por la escalinata que salva la elevación de la edificación de la estación. Se propone una nueva zona reservada para la carga y descarga de pasajeros tanto de coches concertados como de vehículos oficiales en el lateral que mira a Kansas City. Los dos carriles de circulación laterales saldrán de la eliminación de las escalinatas.

Este proyecto viene precedido por otro que fue presentado hace dieciséis años, donde la estación de Santa Justa sería el centro de un complejo de oficinas, comercios, viviendas e intercambiador de transportes diseñado por los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz, autores del inmueble. Buscaba regenerar el entorno y albergar un hotel, un centro comercial, 800 viviendas protegidas, 11.000 plazas de aparcamiento, una estación de autobuses y una torre de oficinas de 22 plantas.