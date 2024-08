Refuerzos en Tussam y Lipasam en Nervión por el partido entre el Sevilla y el Villarreal

Con motivo del partido de la segunda jornada de Liga que disputarán este viernes a las 21:30 horas el Sevilla FC y el Villarreal CF, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el Ayuntamiento de Sevilla ha preparado un dispositivo especial para garantizar la movilidad hacia la zona.

De este modo, Tussam refuerza el servicio de autobuses para este partido, incrementando la oferta con 18 vehículos adicionales que prestarán servicio en las líneas C1, C2, 5, 27, 28, 29 y Norte, que circulan por las inmediaciones del estadio de los sevillistas.

Igualmente, se reforzará el servicio en la zona de Nervión.

Como en la temporada pasada, a la finalización del partido prestará servicio una lanzadera que une Nervión con Pino Montano, con parada cabecera en la avenida de la Buhaira, que efectuará posteriormente las paradas de la línea Norte, únicamente como paradas de bajada.

Una vez acabe el partido, varios autobuses de cada una de las líneas esperarán a los aficionados en sus correspondientes paradas, situadas en las inmediaciones del campo, y partirán directamente a medida que se vaya completando su capacidad.

Cortes de tráfico en Luis Montoto y Eduardo Dato

En cuanto al tráfico en los aledaños del Estadio Sánchez Pizjuán, los cortes no se activarán hasta que la afluencia de personas no sea excesiva, si bien no más tarde de las 19:45 horas.

Las principales vías afectadas serán Luis Montoto, Eduardo Dato y aledaños del Sánchez-Pizjuán.

Por otro lado, se seguirá viendo afectado en la actualidad por las obras del Corredor Verde y de la ampliación del tranvía, que se están ejecutando en las avenidas de Ramón y Cajal y San Francisco Javier.

Del mismo modo, está previsto que se active el dispositivo conjunto con la Policía Nacional para evitar las concentraciones de personas consumiendo bebidas alcohólicas en las inmediaciones del estadio será a las 17:30 horas.

Lipasam, de su lado, ha organizado un operativo para el partido formado por 21 operarios y 9 vehículos que trabajarán las horas previas y posteriores al encuentro futbolístico en tres etapas: la previa, la propia del encuentro y la inmediatamente posterior.