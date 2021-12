Juan Carlos Cabrera: "Si no soy el sucesor, trabajaré con la misma lealtad"

El relevo en la Alcaldía de Sevilla sigue siendo una incógnita. Cuando falta menos de un mes para que acabe 2021, aún no se sabe la fecha en la que Juan Espadas entregará el bastón de mando a su sucesor que, con toda seguridad, será el actual delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz.

Durante estos meses también se ha barajado el nombre de Juan Carlos Cabrera, delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, para ocupar el sillón del regidor hispalense. Pero esta opción, a día de hoy, se da prácticamente por descartada.

No por ello el concejal socialista deja de responder a las preguntas que le realizan por tal cuestión. Así ha sucedido este miércoles durante una rueda de prensa en la que Cabrera ha dado a conocer las distintas campañas que tiendas y bares desarrollarán en el centro de la ciudad con motivo de la temporada navideña.

El delegado de Gobernación, como ya explicó Espadas en su momento, ha recordado que esta sucesión será una realidad cuando se aprueben los presupuestos municipales, unas cuentas para las que el gobierno local busca ahora el apoyo de diversos partidos. Preguntado por si se ve aún como alcalde de Sevilla, Cabrera ha confesado que tanto él como cualquier otro compañero "tiene ese capacidad".

No obstante, ha dejado clara una cuestión: "Yo soy una persona de partido y siempre me deberé a lo que diga mi partido". En este sentido, ha hecho hincapié en que "si no soy yo el elegido, trabajaré con la misma lealtad para quien sea nuevo alcalde".

Con tales declaraciones, Cabrera ha querido cerrar filas sobre el sustituto de Juan Espadas, que con toda probabilidad será su compañero Antonio Muñoz, y evitar cualquier fricción en el grupo municipal socialista en este asunto sobre el que se lleva hablando desde que el actual regidor hispalense disputó a Susana Díaz el liderazgo del PSOE andaluz.