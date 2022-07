Estos son los reyes magos de la Cabalgata de Sevilla 2023

Fiel a su cita estival, el Ateneo de Sevilla ha dado a conocer este jueves a las personas que encarnarán a los reyes magos y demás personajes del cortejo de la Cabalgata de 2023, que debe ser la de la vuelta a la normalidad absoluta después de que este 2022 se alterara el recorrido debido a la pandemia del Covid-19. Sus majestades serán Luis Bolaños Figueredo, José María Pacheco Guardiola y Alejandro Marchena Blanco.

Rey Melchor, Luis Bolaños Figueredo.

Nació en Sevilla en el año 1960, estudió en el Colegio de los Escolapios y es Ingeniero técnico Agrícola por la universidad de Sevilla. Inició su actividad profesional en la ingeniería hidráulica en Barcelona. Allí continuo su carrera profesional en el sector del gran consumo. En 1992 funda Iberhanse, compañía líder en la producción y exportación de cítricos de Andalucía. Su compromiso con el Medio Ambiente y la Biodiversidad le llevan, desde la presidencia de Iberhanse, a la creación de la Agricultura Bio-Inclusiva, modelo pionero a nivel mundial en la reintroducción y conservación de la biodiversidad en la Agricultura con un fuerte compromiso con la sostenibilidad, la lucha por el cambio climático y la modernización y defensa del campo andaluz. Está casado y tiene 3 hijos.

Rey Gaspar, José María Pacheco Guardiola.

Nació en Sevilla el 28 de enero de 1961 Formación académica: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. Bilingüe, español e inglés. Fundador, presidente ejecutivo y máximo accionista individual de Konecta, multinacional española dedicada a la prestación de servicios de Customer Experience y soluciones digitales; aplicando tecnologías de robótica y automatización, inteligencia artificial y "big data". La compañía con presencia en 23 países, cuenta con más de 120.000 empleados y con una previsión de cifra de negocio de más de 2.000 millones de euros para 2022. Estos resultados han llevado a Konecta a situarse entre las 10 principales compañías del sector en el ranking mundial. Anterior a la creación de Konecta, fue Consejero Director General de Santander Consumer Finance, una de las principales unidades de negocio del Grupo Santander con presencia en España, Portugal, Italia, Polonia, Alemania y Reino Unido.

Es inversor y accionista en diferentes sectores como inmobiliario, “agribusiness”, soluciones de movilidad, ocio y turismo y estilo de vida, entre otros. Además, es promotor de inversiones de carácter público – privado con el objetivo de impulsar el desarrollo económico social de Andalucía con inversiones sostenibles en digitalización, tecnología, salud o energía. Durante su trayectoria ha formado parte del Consejo Asesor de reconocidas entidades como AON y Endesa en Andalucía y Extremadura.

En la actualidad pertenece al Consejo Asesor de Abc, al Consejo Asesor de la CEA, es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Sevilla y Consejero de Acciona y miembro de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Presidente de Fundación Konecta, creada en 2005, que tiene entre sus principales objetivos la formación e inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión social, en especial de personas con discapacidad. A lo largo de sus 16 años de existencia, la Fundación ha invertido más de 13 millones de euros en proyectos sociales, logrando la integración de más de 10.600 personas en los países en los que está presente. Asimismo, José María Pacheco forma parte de diferentes patronatos como el de la Fundación Cámara de Sevilla, el de la Fundación Dadoris y el de FIES. En 2014 funda y preside el patronato de Fundación ALALÁ, entidad andaluza que contribuye a la integración social, en igualdad de oportunidades, de niños y adolescentes de etnia gitana provenientes de un barrio muy desfavorecido de Sevilla, las Tres Mil Viviendas del Polígono Sur y del Barrio Estancia Barrera de Jerez. El proyecto busca combatir el absentismo escolar y promover la formación en valores utilizando como incentivo la posibilidad de aprender diferentes disciplinas artísticas: guitarra, percusión, baile y cante, al tiempo que fomenta la práctica del deporte.

Rey Baltasar, Alejandro Marchena Blanco.

Nació en Sevilla en el año 1975, en el barrio de Triana, es una persona de profundas convicciones religiosas. Casado y con tres hijos. Su formación se ha desarrollado en los colegios salesianos de Triana y de la Santísima Trinidad, donde fue pregonero de la Semana Santa en 1993, a la edad de 17 años.

Posteriormente, siempre ha tenido la inquietud de una formación continua para poder crecer personal y profesionalmente. Cursó estudios en las Universidades de Sevilla, Complutense de Madrid y Francisco de Vitoria, además de en el Instituto Internacional San Telmo y en la Fundación ICIL, especializándose en las áreas de Matemáticas, Dirección Estratégica de Empresas, Dirección Comercial, Marketing, Coaching Ejecutivo, Transformación Digital y Asesoría para Instituciones Religiosas.

Su vida profesional se ha desarrollado en Pantoja Grupo Logístico, empresa líder del sector del transporte y la logística, donde ha desempeñado diferentes tareas de dirección durante los últimos dieciocho años, ocupando en la actualidad el cargo de Director de Operaciones de la División de Transportes y miembro del Comité de Dirección del Grupo. También es empresario en el sector de los carburantes y profesor en diferentes Másteres.

Vinculado desde hace años al Ateneo de Sevilla, donde encarnó al Gran Visir en el año 2016, ha continuado colaborando de manera especial con la cabalgata y con la obra social de la institución. Muy activo en sus Hermandades, ha sido mayordomo segundo y diputado mayor de gobierno de la Amargura y miembro del cuerpo de auxiliares en el cortejo procesional de la Esperanza de Triana.

Estrella: Mila Amador Manzanares. Nace en Sevilla el 21 de febrero de 2003, cursa sus primeros estudios en el colegio San Francisco de Paula en Sevilla, para continuarlos en secundaria en el Colegio Británico de Sevilla, en la localidad de Bollullos de la Mitación. Cursó el Bachillerato en el colegio Marcelo Espínola, de la localidad sevillana de Umbrete y tiene un Grado universitario en Publicidad y Relaciones Publicas por la universidad EUSA, Sevilla.

Diosa Palas Atenea: María Luisa Martínez Gil. Nace en Sevilla el 5 de marzo de 1975, casada y madre de una niña de 12, reside en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe de Sevilla.

Es Diplomada Universitaria de Enfermería en la Escuela del Hospital Virgen del Rocío, trabajando de Enfermera en la UCI, de Unidad de Coronarias, de la Clínica de Fátima de Sevilla; en Unidad de Hemodiálisis, como supervisora de Quirófano en Clínica Quirón de Santa Cruz de Tenerife; y de enfermera de Quirófano en Clínica Quirón de Sevilla.

Actualmente, desde 2018 ejerce como profesional de Directora Gerente en Satid, Sociedad Andaluza para el Tratamiento Integral del Dolor. Satid ejerce para el tratamiento del dolor crónico de pacientes, nuestra finalidad es el alivio de todos los pacientes que padecen esta epidemia de nuestra era que es el dolor.

Gran Visir: Gabriel de Alba Castaño. Nace en Sevilla en el año 1952, Casado y padre de 3 hijos, ha dedicado su vida al sector textil como empresario y actualmente está jubilado.

Su ilusión por ser beduino de la cabalgata fue lo que le hizo llegar al Ateneo. Formó parte del cortejo del Heraldo y de la Cabalgata en multitud de ocasiones convirtiéndose en colaborador y posteriormente en responsable de las huestes beduinas desde 2010 hasta la actualidad.

Ha ocupado el cargo de Tesorero del Ateneo de Sevilla, desde febrero de 2021 hasta enero de 2022 y actualmente forma parte de la Junta Directiva de la Docta Casa como vicetesorero.

Mago de la Fantasía: José Luis Olmedo Bailón. Nace en Estepa, Sevilla el 9 de marzo de 1977. Es Diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales, tiene un Master en Gestión de Pymes por SG Formación, Master en Comercio Exterior por la Escuela de Negocios (EOI) y Curso Superior Dirección de Empresas Agroalimentaria (DEA) por el Instituto Internacional San Telmo.

Ha trabajado en el Departamento de Administración y Contabilidad de Olivarera Sor Ángela de la Cruz de Estepa, como Adjunto al Departamento de Exportación Oleoestepa Sociedad Cooperativa Andaluza, en el Departamento de Compras de MIGASA (Miguel Gallego, S.A y como Director Comercial de Dulces La Muralla (Dulces Olmedo García S.L, donde en la actualidad ejerce como Director General.

Heraldo: Pablo Bueno Ripollés. Nace en Sevilla, casado y con 2 hijos, comienza su formación escolar en el Colegio San Francisco de Paula y accede a la Universidad, donde obtiene la Licenciatura en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla. Es Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria y posee un Master universitario en Urgencias y Emergencias Sanitarias.

Tras 18 años de ejercicio de la medicina privada, realizando funciones clínicas y de gestión, decide ejercer como médico en la Sanidad Pública (SAS) trabajando principalmente en pueblos de la Sierra Norte de Sevilla (Cazalla, Constantina, Santa Olalla y Almadén de la Plata).

Actualmente es director de la Unidad de Gestión Clínica de Cantillana, que engloba las poblaciones de Cantillana, Tocina, Los Rosales, Villanueva del Rio y Minas y Villanueva del Rio.

Es hermano de la Hermandad Sacramental de la Sagrada Lanzada desde los pocos años de su nacimiento, ocupando cargos de fiscal-censor; diputado mayor de gobierno, o hermano mayor durante 7 años. Ejerció como costalero durante 14 años bajo las trabajaderas del Stmo. Cristo de la Sagrada Lanzada y de las del Stmo. Cristo de la Expiración (El Cachorro).

Pregonero: Francisco Joaquín Pérez Garrido (Paco Lola). Nace en Sevilla en el Barrio de Triana en la calle castilla 58, antiguo corral de los fideos, el 9 de febrero del 1952. Estudia en el colegio de Don Francisco. C/ Betis. Con 14 años empieza a trabajar en Ramon Martín, ejerciendo más tarde en astilleros, Elcano, Sevillana de Electricidad, albañil y taxista. Estos trabajos los comparte con el fútbol y la música que son su pasión. En 1976 forma parte del grupo Triana 5 y en 1981 forma el grupo ALBAHACA, Junto con Miguel, Pepe y Sabino, donde ha grabado 25 discos. Con la sevillanas PASA LA VIDA. Recorren toda España y gran parte del extranjero llevando sus canciones sevillanas y rumbas a Paris, Roma, Londres, Lisboa, Casablanca, Chile, Miami, New York, etc. Autor de numerosas, sevillanas, rumbas, fandangos, Bolero, bulerías, que han grabado artistas como, Los del Rio, María de la Colina, El Mani, Soles, Carlotas, Amigos de Gines, Manolo Orta, Paco Taranto, entre otros. Para nuestra semana Santa ha compuesto marchas como: Caridad del Guadalquivir, Callejuela de la O, Gitano de Sevilla, La Macarena, etc.

Actualmente colabora como guionista y actor con el dúo humorista Los Morancos.

Cartelista: Teresa Guzmán. Nace en Sevilla en el año 1975, casada, cursa sus primeros estudios en el colegio Sagrada Familia de la calle Pozo, donde en la actualidad ejerce como Profesora de Secundaria.

Es Licenciada Bellas Artes por la universidad de Sevilla y diplomada Ciencias de la Educación por San Pablo CEU.

Dentro de su faceta como pintora ha realizado varios carteles y exposiciones como el Cartel de la 44 edición Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Sevilla (noviembre 2021), la felicitación navideña para la Hdad. de la Estrella en el año 2021, la portada del Boletín de la Hdad. Divina Pastora de San Antonio el mismo año y para la Hdad. La Paz en el año 2020.

Participó en la exposición 400 Aniversario hechura del Stmo. Cristo de la Conversión Excmo. Ayuntamiento Sevilla, o la exposición individual "Historias, Cuentos y Leyendas" en Círculo Mercantil e Industrial, Sevilla.

También ha participado en la ilustración de algunos libros como, Me gustan tus besos de la Editorial Mr. Momo. Sevilla, Ángela de la Cruz, Madre de los Abandonadas, de la Editorial Maratania, Mis Leyendas de Sevilla. Ediciones Alfar. Sevilla, 2018 (5ª Edición), El Coloreable de la Semana Santa de Sevilla (Coleccionable) Ediciones Alfar, Me llaman Jesús del Gran Poder, de Ediciones Alfar, Dicen que nunca se rinde. Historia del SFC contada a los niños. (Producto Oficial del club). Ediciones Alfar, Mis Sevillanos Ilustres. Personajes históricos de Sevilla explicados a los niños. Ediciones Alfar, Mi Romería de El Rocío. Ediciones Depapel. Córdoba, 2014, Mi Primera Semana Santa de Sevilla. Ediciones Alfar. Sevilla, El Vía Crucis según Sevilla (2° Edición) Ediciones Alfar, o La Mirada de María en la Semana Santa de Sevilla. ABEC Editores.

Igualmente, ha participado con algunas editoriales, en publicaciones como: Influencias artísticas en los grupos escultóricos de la Semana Santa de Sevilla, Estampas Inéditas. Las Hermandades y Cofradías de Sevilla en tiempos extraordinarios, The Passion in Seville. Holy Week, Iconografía de la Semana Santa de Sevilla, Simbolismo en la Semana Santa de Sevilla, o Atlas de la Semana Santa de Sevilla, todas ellas editadas por Ediciones Afar.