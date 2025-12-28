Los seis personajes del año en Sevilla

Todo año tiene unos rostros que evocan los éxitos, la excelencia y el carácter. Hemos seleccionado seis personajes -evidentemente son muchos más- que destacan por su contribución en el mundo de la educación, la sanidad, la Justicia o la empresa. Una mujer, Carmen Vargas, ha roto un nuevo techo de cristal al convertirse en la primera mujer que dirige la Universidad de Sevilla en sus 500 años de historia. Ha sido el año también del restaurador Pedro Manzano, que ha devuelto a la Virgen de la Esperanza esa mirada que atrapa a miles de devotos.

Otra mujer, la doctora Nieves Romero, ha vuelto a coger las riendas del mayor hospital andaluz y uno de los complejos más potentes de España. Este ha sido también el año en el que se ha producido el relevo en la Audiencia de Sevilla, donde el magistrado Álvaro Martín ha sido elegido como nuevo presidente tras imponerse a otros cinco veteranos jueces que aspiraban a la plaza.

La empresaria Rocío Medina ha sido la primera mujer en recibir el XI Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander, reconociendo una trayectoria ejemplar de compromiso, innovación y desarrollo sostenible. Y el empresario taurino José María Garzón ha abierto una nueva era en la Plaza de la Maestranza al ser elegido como nuevo gerente del histórico coso.

Carmen Vargas | Rectora de la Universidad de Sevilla El aval de la gestión la aupó al Rectorado | Por Diego Geniz

Carmen Vargas / Rosell

Han tenido que pasar más de 500 años para que la Universidad de Sevilla (US) tenga al frente a una mujer. Carmen Vargas Macías se ha convertido en su primera rectora tras ser la candidata más votada en las elecciones del pasado otoño. Más de 20 años después el sufragio universal ponderado volvía a estos comicios, en los que se presentaron, en su primera vuelta, siete aspirantes, cuatro de ellos mujeres. Catedrática de Microbiología, Vargas lleva bastantes años con cargos de responsabilidad en la Hispalense.

De hecho, muchos (especialmente sus adversarios en las urnas) la han calificado como la candidata oficialista o continuadora del anterior rector, Miguel Ángel Castro, cuyo equipo de gobierno ha integrado hasta hace escasos meses. En estos últimos cuatro años ha ocupado un cargo de gran relevancia, el de vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización. En la segunda de sus responsabilidades logró grandes retos que le han servido de aval para el apoyo dado por la comunidad universitaria en el reciente proceso electoral.

Quienes la conocen la califican como una gran gestora, de trato cercano y con capacidad sobrada para resolver eficazmente los problemas. Esta apuesta por la solvencia y el consenso ha sido uno de los lemas de su campaña, en la que ha dejado claro que la política debe quedar fuera del gobierno de la universidad.

Pedro Manzano | Restaurador de obras de arte Con él volvió la Virgen de la Esperanza | Por Juan Parejo

Pedro Manzano. / Rosell

Es uno de los nombres que más se ha escrito y pronunciado en las semanas finales de este 2025. En el año en el que la Iglesia Universal ha celebrado el Jubileo de la Esperanza, este médico de obras de arte ha devuelto la sonrisa a miles y miles de devotos de la Virgen de la Esperanza. Pedro Manzano Beltrán recogió en el atrio de la basílica de la Macarena una ovación que resume a la perfección el agradecimiento de los hermanos y devotos tras la exitosa restauración de la Macarena. Las manos de Pedro Manzano han devuelto a la Virgen de la Esperanza esa mirada que atrapa y ese magnetismo que hace única y universal a este icono devocional de la mejor Sevilla.

La tarea no era fácil. No sólo por el estropicio causado en la primera intervención y el fiasco del arreglo perpetrado con nocturnidad y sin ninguna transparencia. También porque la crispación de los fieles era mayúscula. Pero este prestigioso restaurador, con una amplísima trayectoria de más de tres décadas, se ha desenvuelto con la maestría acostumbrada para devolverle a los sevillanos a la Virgen de la Esperanza que glosaba Caro Romero en su décima eterna: “Igual que ayer permanece”.

Los que conocen bien a Manzano destacan de él su minuciosidad, paciencia, perseverancia y perfeccionismo. Todas estas cualidades han salido a relucir en esta celebrada intervención que ha devuelto la sonrisa a las caras y a los corazones.

Nieves Romero | Gerente del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla La fuerza serena del Virgen del Rocío | Por Cristina Valdivieso

Nieves Romero. / Rosell

Cuando en marzo de 2025 Nieves Romero volvió a cruzar el umbral del despacho de la Gerencia del Hospital Virgen del Rocío lo hizo sin aspavientos, sin declaraciones grandilocuentes y con la serenidad de quien conoce cada pasillo del centro como si fuera su casa. A sus 48 años iniciaba su segunda etapa al frente del mayor hospital de Andalucía, buque insignia de la sanidad pública andaluza y uno de los complejos hospitalarios más potentes de España. No era una llegada cualquiera.

Apenas comenzada esta nueva etapa, el hospital se vio sacudido por la crisis derivada de los fallos en la comunicación de los resultados de los cribados de cáncer de mama, una situación especialmente grave que se llevó por delante a cargos intermedios y responsables de gestión del Servicio Andaluz de Salud. Médica de vocación, Romero creció en un entorno marcado por el servicio público.

Hija de dos catedráticos de la Universidad de Sevilla -su padre de Física y su madre de Química-, asumió desde joven la docencia y la investigación como una forma de compromiso con la sociedad. Estudió Medicina en Sevilla, se especializó en Cardiología en el propio Virgen del Rocío y hoy es profesora de la Facultad de Medicina. Eligió una especialidad “completa”, que permite unir consulta, hospitalización e intervencionismo, y que sigue siendo una de sus grandes pasiones. Pero pocos liderazgos se ponen a prueba en escenarios tan adversos. En un contexto actual de enorme presión social e institucional, Romero ha optado por el liderazgo silencioso, el que no busca protagonismo pero sostiene estructuras.

En un hospital acostumbrado a la excelencia y golpeado por uno de los momentos más difíciles de su historia, su figura emerge como la de una gestora con alma clínica, una médica que dirige sin perder el pulso humano, y respaldada por profesionales que reconocen su liderazgo sereno y su capacidad para escuchar. Esto es presente, pero también hay pasado. Fue la primera mujer en ocupar la Gerencia del Virgen del Rocío y, entre etapas, decidió quedarse. Volvió a la asistencia, a las guardias, a la docencia y a los grupos Covid. También hubo reflexión. Pensar qué haría diferente si regresaba a la gerencia es hoy su hoja de ruta.

Álvaro Martín | Magistrado El juez que hizo la transición de los ERE | Por Jorge Muñoz

Álvaro Martín. / Rosell

Álvaro Martín Gómez (Cáceres, 1970) fue el juez que hizo la transición de las macrocausas entre Mercedes Alaya y María Núñez Bolaños, y él fue quien en su día procesó a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la denominada “pieza política” de los ERE. Miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Álvaro Martín ingresó en la carrera judicial en el año 2000, habiendo desarrollado la mayor parte de la misma en Sevilla, donde este año ha sido nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, tras haberse impuesto a los otros cinco veteranos magistrados que optaban a la plaza.

Antes de lograr la presidencia de la Audiencia hispalense, Álvaro Martín llevaba reforzando desde mayo de 2024 la Sección Cuarta desde mayo de 2024. Con anterioridad, ocupó otros destinos en el Juzgado Mixto número 2 de Alcalá de Guadaíra (2000-2001); el Penal Único de Avilés, en Asturias (2001-2005); el Penal número 2 de Sevilla (2005-2016); y el Juzgado de Instrucción número 4 (2016-2024). También forma parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desde 2009.

Como juez de Instrucción 4 también se encargó de la pieza separada para la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo y autorizó el informe pericial sobre un teléfono móvil de Miguel Carcaño que tampoco ha servido para encontrar a la joven.

Rocío Medina | Empresaria Arraigo, innovación y compromiso | Por Fernando Pérez Ávila

Rocío Medina / Rosell

Rocío Medina (Sevilla, 1959) recogió el pasado mes de octubre el XI Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander. Es la primera mujer a la que se le entrega esta distinción. Hace tres años, recibió la medalla de Andalucía de la Economía y la Empresa. Se reconocía así una trayectoria ejemplar de compromiso, innovación y desarrollo sostenible, fruto de una visión estratégica que combina arraigo familiar y vocación internacional.

Es la presidenta ejecutiva del Grupo Empresarial Medina, que cuenta en la actualidad con más de 600 trabajadores y que es una referencia en el cultivo de la fresa, los frutos rojos, el caqui y otros frutos. Licenciada en Derecho, cuenta en su currículum con programas ADECA, DEA y ADEL del Instituto Internacional San Telmo, es miembro del Patronato y Comité Ejecutivo de la Fundación San Telmo, miembro de la Cátedra Mujer, Empresa y Sociedad San Telmo Business School, miembro del Consejo Asesor Regional del BBVA y miembro del Patronato de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla.

Con más de 30 años de experiencia profesional, madre de dos hijos, abuela de dos nietos, Rocío Medina lidera esta empresa familiar fundada por su padre, Antonio Medina Lama, hace más de 60 años y que exporta sus productos a más de 30 países en todos los continentes, desde Estados Unidos a India pasando por Brasil, Canadá o Arabia Saudí.

José María Garzón | Empresario taurino Una nueva era en la plaza de la Maestranza | Por Álvaro Rodríguez del Moral

José María Garzón / Rosell

Sorprendió el sigilo que rodeó la concesión de la plaza de toros de Sevilla. Ni una sola filtración; ni un solo rumor verdaderamente fundado que apuntara al nombre de José María Garzón que el pasado 22 de noviembre sacudía al mundo taurino al ser ungido por la Real Maestranza de Caballería como nuevo gerente del histórico coso para los próximos cinco años.

Un escueto comunicado del cuerpo nobiliario cerraba casi un siglo de simbiosis con la empresa Pagés y abría esta nueva era que tendrá el talante, la personalidad y la inquietud de este empresario hecho a sí mismo. Ya ha llevado el timón de plazas como Córdoba, Cáceres, El Puerto de Santa María, Granada, Málaga, Almería o Algeciras además de Santander, que hasta ahora era la joya de la corona de su empresa. Pero Sevilla es otra cosa…

José María, como sus hermanos, es un innato loco del toro que tuvo que coger el timón de su vida prematuramente por la trágica muerte de sus padres, a los que acompañaba en un accidente funesto que cambió sus vidas. Ganadero precoz, comenzó montando portátiles, apoderó a toreros y fue construyendo poco a poco lo que hoy es Lances de Futuro, la firma de una forma de hacer las cosas que ha sacudido el anquilosado panorama de la patronal taurina, lastrada por demasiadas inercias. Esa vocación de verso suelto le llegaría a pasar factura a raíz de la pandemia. La organización de la célebre corrida del Puerto -sujeta a las restrictivas medidas de aforo de la Junta de Andalucía- fue utilizada como una injusta arma arrojadiza.

Pero el tiempo da y quita razones y ha colocado al dinámico empresario sevillano en la gerencia de la plaza con la que sueñan todos los toreros. Tiene el tiempo justo para presentar unos carteles que deben estar a la altura de las expectativas e ilusiones despertadas. Ésa será la mejor tarjeta de presentación frente a la afición y la sociedad sevillana en un año en el que, por ahora, tendremos que echar de menos a Morante.