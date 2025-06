Sevilla celebra el Orgullo 2025: Y todos nos miran, nos miran, nos miran

Cuenta la leyenda que la mexicana Gloria Trevi confeccionó la canción Todos me miran en honor a un amigo homosexual que sufrió el rechazo de su familia al conocer su orientación. Esta composición que reivindica en sus versos la lucha contra las cadenas, contra las miradas hirientes del otro, contra el que prefiere que el amor libre exista, sí, pero dentro de un armario toma arreglos de I will survive de Gloria Gaynor y de Soy rebelde de Jeanette. Todas ellas, además de éxitos de ayer y hoy de la talla de A Quien Le Importa, Despechá, Baby one more time y Moja1ta formaron parte de la banda sonora de una multitudinaria cabalgata del Orgullo. Porque la música, como el amor, hablan un idioma universal.

Si el año pasado el calor dio una tregua en esta jornada multicolor, este año ha castigado con una ola extrema. Poco ha importado. En 2025 se rinde homenaje y se conmemora el 20 aniversario del matrimonio igualitario y es motivo suficiente para que miles de personas –5.000 según la Policía Nacional– decidieran salir a las calles a celebrarlo. Así que, puntual, a las 19:00 horas, la comitiva arrancó su recorrido en la Plaza Don Juan de Austria para enfilar por una Avenida de Menéndez Pelayo atestada. Con el mercurio marcando los 49ºC. Para combatirlos, abanicos, pistolas de agua.

No faltó la representación institucional. De la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, hasta el líder de la oposición municipal, Antonio Muñoz, pasando por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Este último mostró su orgullo, porque “nuestra ciudad sea un referente de tolerancia y libertad”.

Las fotos de la cabalgata del Orgullo LGTBIQ+ en Sevilla / José Ángel García

Con rapidez, rozando las 20:00 horas, la cabalgata se coló por la Puerta Osario. Banderas por todas partes, vecinos animando desde los balcones y una cabecera valiente y decidida portando el lema Sin miedo, sin odio, con orgullo. También abundaron las pancartas –porque es una fiesta, sí, pero también una protesta contra el odio– plagadas de consignas clásicas. Desde el Ni un paso atrás a la consabida pregunta irónica ¿Para cuándo el día del orgullo hetero? Spoiler: para nunca. No hace falta.

En los últimos años, se hace especialmente llamativa la presencia de niños, quienes contagian con su alegría e inocencia a los que les rodean. Familias orgullosas rezaban las camisetas de un pequeño grupo de padres que, con sus hijos, formaban parte de la comitiva a pie. Bailando al son de la batucada Rua Ruido, estas familias representaron –sin saberlo– el mayor símbolo de la lucha igualitaria y de la conquista de derechos.

Las fotos de la cabalgata del Orgullo LGTBIQ+ en Sevilla / José Ángel García

Y pocos metros por detrás, claro que sí, las carrozas. En el interior de cada una –con mayor o menor aforo– los participantes saltaron sin parar, grabaron vídeos, se hicieron selfies, bailaron, saludaron a las masas, lanzaron abanicos, pegatinas, camisetas, tote bags y gorros. Sonó el house comercial de Avicii, también el pop dosmilero de Rihanna, el reggaeton de Lola Índigo y la bachata de Aventura. ¿Por qué no? Si es una fiesta para todos. Y con esta ecléctica playlist, la cabalgata avanzó con buen ritmo hacia su destino: la Alameda de Hércules. Ese rincón donde tantos sevillanos se sienten libres de miradas y burlas. Donde cada uno es quien quiera ser. Porque de eso, tan simple, va la historia.