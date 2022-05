El torneo de pádel solidario CSIF-Santé reúne a casi un centenar de inscritos en su I edición

CSIF Sevilla y el Club Santé celebran hasta este domingo, 15 de mayo, la primera edición de un Torneo de Pádel Solidario, con cerca de un centenar de participantes, cuyo objetivo es ofrecer toda su recaudación a la ONG Médicos del Mundo, en apoyo a las actuaciones de esta entidad en Ucrania.

El presidente de CSIF Sevilla, Rosendo Martínez, ha subrayado el interés del sindicato por promover nuevas actuaciones institucionales en el ámbito social, en este caso, a través del deporte, para lo cual se ha instituido el Torneo de Pádel Solidario CSIF-Santé. “Hemos elegido a Médicos del Mundo como entidad beneficiaria por su destacada labor de refuerzo del sistema público de salud en Ucrania, país en el que presta asistencia humanitaria y servicios sanitarios a personas vulnerables que viven a lo largo de 427 km, entre las provincias de Luhansk y Donetsk”.

Según informa Médicos del Mundo, la ONG ha atendido desde 2014 cerca de 125.000 consultas, accediendo con unidades móviles a diferentes zonas donde los centros de salud han sido dañados o no cuentan con suficiente personal sanitario. Destacan en este sentido tres líneas de actuación: el suministro de artículos sanitarios de emergencia y no emergencia a los centros de salud, la prestación de servicios sanitarios básicos a la población no desplazada afectada por el conflicto en Luhansk y Donetsk y a la población desplazada internamente en Dnipro y Chernovtsy, y el aumento de la capacidad logística de la organización para garantizar la entrega de ayuda humanitaria en sus zonas de intervención. Toda la información sobre Médicos del Mundo la puedes encontrar en www.medicosdelmundo.org/que-hacemos/europa/ucrania.

Competiciones y entrega de premios

El I Torneo de Pádel Solidario CSIF-Santé comenzó el pasado jueves y se desarrollará hasta el mediodía del domingo, en categorías masculina y femenina, con cerca de un centenar de participantes inscritos. El acto final de entrega de premios será a las 13:00 del domingo.

Club Santé Tiene el objetivo de fomentar la educación, a través de la convivencia y la práctica del deporte

El Club Santé es una entidad privada de carácter sociocultural y recreativo, que tiene el objetivo de fomentar la educación, a través de la convivencia y la práctica del deporte. Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Sevilla, es el sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y cuenta con presencia creciente en la empresa privada.