El PSOE acusa a José Luis Sanz de "reventar" el acuerdo entre el Ayuntamiento de Sevilla y ADIF sobre los suelos de Santa Justa

El PSOE municipal de Sevilla ha acusado este miércoles al alcalde José Luis Sanz de tratar de "reventar" el acuerdo con ADIF que preveía VPO, zonas verdes, un gran equipamiento de barrio y el intercambiador de transportes de Santa Justa "por intereses políticos e inmobiliarios al incumplir los plazos de las actuaciones para poder urbanizar los suelos".

Asegura que "Sanz pretende ahora emprender un proyecto propio que permita incrementar la edificabilidad y los aprovechamientos lucrativos de la zona y, en consecuencia, una mayor rentabilidad económica para las promotoras y asignar este desarrollo urbanístico a arquitectos y empresarios de su confianza, desechando el trabajo realizado por los técnicos de la Gerencia de Urbanismo".

El portavoz socialista, Antonio Muñoz, advierte de que Sanz “mintió” al Pleno cuando negó que hubiera cambio alguno con respecto al acuerdo con ADIF y el planeamiento aprobado en el Pleno municipal, poniendo trabas a la constitución de la junta de compensación de los propietarios, cuyo plazo estaba marcado para marzo, previa a la urbanización del suelo y habilitando y adjudicando un gran aparcamiento en superficie.

El Grupo Municipal Socialista asegura que el alcalde persigue un doble objetivo: por un lado, emprender un proyecto propio que permita incrementar la edificabilidad y los aprovechamientos lucrativos de la zona y, en consecuencia, una mayor rentabilidad económica; y, por el otro, asignar este desarrollo urbanístico a arquitectos y empresarios de su confianza.

Plan Especial para la ordenación de los terrenos de Santa Justa

Tal y como dispone el actual Plan Especial para la ordenación de los terrenos de Santa Justa que fue aprobado en el Pleno municipal de febrero de 2023, el próximo mes de marzo debería estar en marcha la iniciativa para el establecimiento del sistema de actuación por compensación, es decir, la base para que se proceda a parcelar el conjunto de los suelos y se proceda a la urbanización de los mismos. Para ello, es necesario, como paso inmediato, la constitución de una Junta de Compensación entre los propietarios de los terrenos: la sociedad ferroviaria estatal (un 66 por ciento) y el Consistorio (33 por ciento).

"Sin embargo, Sanz trata de que este acuerdo y todo el trabajo de planeamiento hecho en estos años por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente queden en nada. Es más, mintió ante el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla de enero pasado cuando, a pregunta del PSOE, él negó que hubiera problema alguno con este desarrollo urbanístico o con la propia Adif o que tuviera planes distintos a los recogidos en el acuerdo de Pleno municipal. Justo lo contrario a lo que previamente su equipo había dicho a la prensa", ha explicado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz.

La estrategia de José Luis Sanz para "reventar el acuerdo y paralizar el desarrollo" tiene dos claves, según el PSOE.

La primera, habilitar y adjudicar un gran aparcamiento en superficie en terrenos de su propiedad afectados por el desarrollo urbanístico de Santa Justa, revelando así una clara intención de demorar el inicio del desarrollo urbanístico tal y como está concebido.

Y la segunda, retrasando la constitución de la mencionada junta de compensación de los propietarios del suelo, cuyos estatutos y bases tienen que ser aprobados por el Ayuntamiento, según establece la legislación. Para esta demora, Sanz alega que Adif no ha justificado la propiedad registral de sus propios suelos, algo que la empresa estatal asegura haber hecho ya y que, en todo caso, no supone ningún obstáculo para que se constituya un órgano necesario para la reparcelación interior de los suelos y la urbanización de los mismos. "Si se incumple el plazo de marzo porque Sanz sigue bloqueando la tramitación y poniendo palos en la rueda, no puede ni proyectarse ni ejecutarse absolutamente nada y seguiremos sin mejora alguna en Santa Justa", ha advertido Muñoz.

"El diseño final es posterior a toda esta tramitación. Si Sanz no confía en el que realizaron los técnicos de la Gerencia, que los asigne a los arquitectos que él estime conveniente según su criterio del ‘me gusta o no me gusta’. Pero que no paralice, por intereses económicos y políticos, toda la urbanización de los suelos, el inicio del fin de la pobre imagen que ofrece actualmente el entorno de Santa Justa y, por último, la ubicación del intercambiador de transporte, que es fundamental para la prolongación del tranvía desde Nervión hasta Santa Justa", según ha argumentado el portavoz socialista. "Sanz está atizando contra lo que era una excelente colaboración entre ADIF y el Ayuntamiento para la mejora del entorno de Santa Justa. Sus hechos y sus formas soterradas para malmeter contradicen sus buenas palabras en el Pleno, donde aseguró que no había problema alguno en esa relación2, ha abundado.

En su opinión, además de los intereses económicos escondidos tras la estrategia de Sanz, vía modificación del PGOU, de incrementar la edificabilidad y los aprovechamientos lucrativos, fundamentalmente terciarios, y, por tanto, la rentabilidad económica para las promotoras inmobiliarias, "existen también intereses políticos: abrir un nuevo frente con el Estado, aun sacrificando un pronto y necesario desarrollo urbanístico del entorno de Santa Justa y, en consecuencia, en contra del interés general de la ciudad de Sevilla".