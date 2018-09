CCOO alerta de que el 44% de los trabajadores sevillanos “son pobres”

La unión provincial de CCOO ha advertido que pese a los “mensajes triunfalistas” sobre la recuperación económica, el paro desciende a un ritmo “muy lento” en Sevilla y la “salida” de la crisis se ciñe a “un enorme aumento de la precariedad laboral y la caída de los salarios”. Es más, según recordó el sindicato, el 44% de los trabajadores de la provincia “cobra menos del Salario Mínimo Interprofesional” y por tanto son trabajadores “pobres”.

El secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, ha ofrecido una rueda de prensa en torno a la evolución de la situación socio laboral de la provincia, ahora de que se cumplen diez años de la quiebra de la empresa estadounidense de servicios financieros Lehman Brothers, cuya caída se considera como el comienzo oficial de la crisis económica.

A grandes rasgos, y según los datos consultados por Europa Press, la provincia de Sevilla contaba en 2008 con 142.616 parados registrados como tal en las listas de empleo, frente a los 196.122 del último balance de demandantes oficiales de empleo, correspondiente a agosto de este año. No obstante, Sevilla llegó a contabilizar 264.511 personas inscritas en las listas del paro en febrero de 2013, durante el apogeo de la crisis y de las medidas de austeridad promovidas en aquella época.

En cuanto a la encuesta de población activa (EPA), la correspondiente al segundo trimestre de 2008, previa al detonante de la quiebra de Lehman Brothers, arrojaba respecto a la provincia de Sevilla 124.900 personas en paro, 760.600 ocupados y una tasa de desempleo del 14,1%, toda vez que la última edición de este sondeo, difundida el pasado mes de julio, refleja que la provincia cuenta ahora con 205.800 desempleados, 722.900 ocupados y una tasa de paro del 22,1%, después de haber rondado el 34% allá por 2013. En paralelo, entre 2008 y 2017, la población empadronada oficialmente en la provincia de Sevilla ha crecido de 1.875.462 personas a un total de 1.939.527 ciudadanos, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Al respecto, el secretario general de CCOO expuso que pese a los mensajes “triunfalistas” acerca de la recuperación económica, “el paro ha descendido en la provincia y en la capital, pero a un ritmo tremendamente lento” y además “a costa de un enorme aumento de la precariedad laboral y la caída de los salarios”.

“Si nos guiamos por los mensajes triunfalistas que determinados actores políticos se encargan en difundir, pareciera que la crisis está superada y que España ha recuperado los niveles de empleo y salarios de antes de la crisis, pero nada más lejos de la realidad. Los números no mienten y en la provincia de Sevilla el paro sólo ha caído en poco más de 24.000 personas mientras aún 205.800 personas quieren trabajar pero no pueden hacerlo. En la capital el dato no es mejor: la caída del paro se ha situado en poco más de 3.500 personas en todo un año, mientras que aún 70.484 personas no encuentran un empleo”, explicó Vidán.

Además, señaló que durante la crisis se ha reducido el número de trabajadores “en todos los tramos salariales a excepción de los más precarios, que han aumentado”. “La caída del empleo se ha cebado sobre todo con las clases medias, con lo que nos podemos hacer una idea de cómo las recetas de austeridad y la reforma laboral han sido el abono perfecto para que creciera la precariedad”, aseveró Vidán.