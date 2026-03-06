UPA Andalucía y la Diputación de Huelva reparten fresas en Las Setas

La campaña #YoComoFresasdeHuelva regresa a Sevilla, pero esta vez para llenar de fresas Las Setas en lugar de la Puerta de Jerez. Un reparto de más de 1.000 tarrinas fresas de Huelva con el que UPA Andalucía y la Diputación de Huelva han puesto este viernes en valor el trabajo diario y constante de miles de agricultores que, a pesar de las tormentas, a pesar de las inclemencias meteorológicas y a pesar de las crisis de precios en origen, se levantan todos los días para producir unas fresas sanas, seguras y sostenibles, indica UPA en un comunicado. La tercera edición de la campaña regresa a la capital andaluza después de iniciarse en Adamuz (Córdoba), donde agradecimos la solidaridad y la entrega de todo un pueblo en el trágico accidente ferroviario, y de recalar en la Puerta del Sol de Madrid.

Los secretarios generales de UPA Sevilla, Verónica Romero; y de UPA Huelva, Manuel Piedra; acompañados por nuestra incansable mascota Fresi, han sido los encargados de repartir las más de 1.000 tarrinas de fresas de Huelva que se han entregado a los vecinos y turistas que, esta mañana, han pasado por Las Setas de Sevilla. Unas fresas, de la variedad Marisma, originaria de Huelva, producidas por la empresa FNM (Fresas Nuevos Materiales), que se han recolectado a primeras horas de la mañana para realizar el reparto en la capital andaluza.

Recepción de fresas de un grupo de niños

La secretaria general de UPA Sevilla, Verónica Romero, ha afirmado: “Consumir fresas de Huelva trae consigo unos valores nutricionales difíciles de sustituir con otro producto, además de aumentar la alegría de quien las come porque, no en vano, es considerada la fruta de la felicidad. Pero, además, conlleva implícitos unos valores sociales, económicos y medioambientales que son muy importantes para la provincia de Huelva y para toda Andalucía”.

Además, Verónica Romero ha resaltado el simbolismo que tiene el reparto de fresas en Las Setas: “Esta acción que hemos llevado a cabo hoy tiene una gran importancia, porque la campaña #YoComoFresasdeHuelva se puso en marcha en 2024 como estrategia para confirmar la excelente calidad de la fresa de Huelva, y de los frutos rojos en general. Algo de lo que hoy en día nadie duda. Pero, además de calidad, las fresas de Huelva ofrecen trabajo a cientos de sevillanos que se desplazan diariamente a la provincia vecina para obtener unos ingresos con los que generar riqueza y vida en nuestros pueblos. Un trabajo que no sería posible sin la implicación de nuestros agricultores, que superan todos los inconvenientes que se pueden encontrar en su día a día para producir lo mejor que nos da la tierra. Por eso entendemos que es nuestra obligación poner en valor esa labor diaria de los miles de agricultores y de trabajadores que hacen posible que disfrutemos de una fruta tan completa como ésta”.

Por su parte, Manuel Piedra, secretario general de UPA Huelva, hizo hincapié en valorizar el trabajo de los agricultores: “Hemos sufrido las consecuencias de las fuertes tormentas que han asolado Andalucía y que, a nosotros, como productores de fresas, nos han causado cuantiosos daños y pérdidas en las infraestructuras y en los frutos rojos. Hay muchas fresas que no hemos podido recolectar, por falta de mano de obra y por las fuertes lluvias, y eso ha hecho que se pierda producción. Y, frente a eso, nuestros agricultores siguen delante de una manera encomiable, levantándonos cada día para sacar lo mejor de nuestras explotaciones, unos frutos rojos sanos, seguros y sostenibles. Por eso, esta tercera campaña #YoComoFresasdeHuelva se centra en valorar ese esfuerzo diario de nuestros productores para alimentar a la sociedad”, ha destacado Manuel Piedra.

La campaña #YoComoFresasdeHuelva continuará, la próxima semana, con tres repartos en dos comunidades autónomas distintas: Extremadura, donde el martes, 10 de marzo, estaremos en Mérida; y Castilla y León, donde se repartirán fresas en Salamanca (miércoles, 11) y Segovia (jueves, 12).