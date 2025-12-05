Dos urgenciólogos del Hospital de Valme asumen la presidencia de SEMES-Andalucía

Los doctores Ángel Álvarez y Francisco Ruiz, especialistas del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Valme, han sido designados presidente y vicepresidente de SEMES-Andalucía, la delegación autonómica de una de las sociedades científicas más numerosas del país: la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Su elección reconoce trayectorias consolidadas y refuerza la proyección docente, investigadora y asistencial de un servicio hospitalario con fuerte vocación formativa.

Álvarez afronta esta nueva etapa con el propósito de impulsar la asistencia de calidad, la investigación y la formación continuada, consolidando los 11 grupos de trabajo de la sociedad y favoreciendo la colaboración con otras entidades científicas. Subraya también su intención de potenciar la visibilidad social de la urgenciología, dentro de un colectivo que en Andalucía reúne a 1.650 profesionales de medicina, enfermería y emergencias.

"Es un verdadero honor para mí y para Francisco Ruiz presidir nuestra sociedad científica en un momento histórico, con el inicio de la formación de los primeros especialistas de la recién creada Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias", destaca.

Por su parte, Francisco Ruiz recalca la importancia estratégica de la formación. "Queremos seguir siendo la entidad de referencia en la actualización de los profesionales de urgencias y emergencias". Ambos doctores, formados como MIR en Valme y con más de tres décadas de experiencia en sus Urgencias, coinciden en que su hospital "nos ha inculcado el afán por el liderazgo, la docencia, la investigación y la excelencia asistencial".

Médico adjunto de Urgencias en Valme desde 1997, Álvarez es licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Instructor de Soporte Vital Avanzado (ERC), tutor de Trabajos Fin de Grado y colaborador en el Máster en Medicina de Urgencias, Emergencias, Catástrofes y Acción Humanitaria, ha desarrollado una intensa labor docente y formativa.

En SEMES Andalucía ha sido vicepresidente 2º y responsable del área científica, además de participar en comités científicos nacionales y regionales. Su línea investigadora se centra en patología cardiovascular, especialmente trombosis y arritmias, con participación en estudios clínicos y publicaciones. Cuenta con acreditación nivel Experto por la ACSA y forma parte del Comité Regional del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias (PAUE). Desde 2018 coordina la Formación Continuada en las Urgencias del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.

Adjunto de Urgencias en Valme desde 1996 y profesor asociado de la Universidad de Sevilla desde 2013, Ruiz coordina el Rotatorio Clínico de Urgencias y participa en distintas actividades docentes con IAVANTE y en varios máster vinculados a la medicina de urgencias. También es instructor de Soporte Vital Avanzado (ERC) y tutor hospitalario de residentes de Medicina Familiar y Comunitaria.

Su trabajo científico se centra en las arritmias, el síncope y la trombosis, ámbito en el que es referente autonómico y coordinador del Grupo de Trabajo de Arritmias de SEMES Andalucía, además de miembro de los grupos nacionales. Responsable de Formación del PAUE, ha coordinado la Secretaría Científica de SEMES Andalucía en las dos legislaturas anteriores.

Acumula una amplia participación en congresos y comités científicos, incluida la vicepresidencia del XXXIV Congreso Nacional de SEMES, celebrado en Sevilla en 2024, y numerosas publicaciones y colaboraciones en estudios clínicos en cardiología de urgencias.