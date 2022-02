Los dueños de viviendas turísticas trasladan al alcalde su inquietud por la regulación municipal

La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) ha mostrado este miércoles su disconformidad con la modificación del PGOU que va a aprobar esta semana el pleno del Ayuntamiento de Sevilla, aunque no rechaza una nueva regulación siempre y cuando garantice la seguridad jurídica de las viviendas y alojamientos turísticos legalmente constituidos en Sevilla. La nueva norma provoca una gran incertidumbre en los más de 8.000 propietarios entre pymes, autónomos y familias.

"La medida se ha tomado de forma unilateral y sin consensuar ni consultar con el sector", según AVVA que reclama una reunión urgente con el alcalde, Antonio Muñoz, para que aclare la situación legal en la que quedan con esta decisión las viviendas turísticas que operan actualmente con su correspondiente inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía.

"Lo que mañana va a aprobar el Ayuntamiento de Sevilla pone en riesgo el modelo productivo de la ciudad de Sevilla, ya que empobrece la oferta de alojamiento en un momento donde el sector juega un papel clave para la recuperación económica y anula cualquier incentivo a la inversión y a la calidad al tiempo que destruye la posibilidad de que Sevilla vuelva a los niveles de turismo de 2019", asegura el secretario general de AVVA, Álvaro Graciani.

El Ayuntamiento sostiene que la aprobación de la modificación del PGOU no es retroactiva, pero según AVVA no se aclara en qué situación quedan los 8.000 propietarios de viviendas y alojamientos turísticos que actualmente están inscritas cumpliendo las normas de la Junta de Andalucía, pues cambia la calificación de los alojamientos con fines turísticos como servicio terciario de hospedaje y no como de uso residencial, el que actualmente tienen las viviendas turísticas que legalmente operan en Sevilla.

AVVA muestra además su disconformidad con el procedimiento seguido para la modificación propuesta del PGOU, por no contar con el informe preceptivo de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía sobre los eventuales obstáculos y barreras a la unidad de mercado por parte del Ayuntamiento de Sevilla en la tramitación de la modificación puntual número 44 del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana.

Esta asociación representa a más de 65.000 plazas con fines turísticos en toda Andalucía, unas 20.000 en Sevilla. El impacto económico de este tipo de alojamientos en la ciudad en 2019 fue de 157 millones de euros, y 6 de cada 10 euros de esos ingresos se destinó a comercio de cercanía, restauración y transporte. El sector genera actualmente un empleo directo de más de 1.300 trabajadores, a lo que hay que añadir los cerca de 2.700 de empleo indirecto que acarrea.