Lopetegui: "Son los mejores del mundo manejando las áreas"

Julen Lopetegui abandonaba el Wanda Metropolitano con una "sensación negativa, lógicamente". El entrenador del Sevilla lamentaba especialmente que el gran esfuerzo y el buen partido de sus futbolistas no tuviese premio ante la seguridad y la contundencia del Atlético de Madrid.

"En el fútbol no se vive de merecimientos, sino de goles y el Atlético de Madrid en ese aspecto ha sido superior. Hemos tenido situaciones para poderles hacer daño, no lo hemos hecho y el fútbol se mide por los goles. Venimos de un partido durísimo contra la Real Sociedad y al equipo no se le puede reprochar absolutamente nada. Hemos jugado en campo contrario con buen ritmo, doce córneres, trece disparos... Pero ellos han marcado y nosotros no", comentó desde la sala de prensa del estadio madrileño.

El técnico sevillista abundó en esa diferencia de pegada y acierto en las áreas de uno y otro. "El partido creo que ni en la primera parte merecíamos ir perdiendo. Hacerle ocasiones al Atlético no es nada sencillo. Y creo que hemos merecido más en líneas generales. Ha marcado en la primera parte, en su primer tiro. Y en el único tiro en la segunda parte han conseguido el segundo. Son capaces de convivir con eso, y eso es mérito del Atlético de Madrid. Pero hay que felicitar a mis jugadores por el esfuerzo que han hecho hace tres días, que no se ha notado", quiso señalar.

Ante los micrófonos de SFC Radio, dijo: "Creo que hemos hecho un buen partido, pero ellos tienen una cosa que lo hacen el mejor equipo del mundo en eso, que manejan muy, muy bien las áreas. Defensivamente son capaces de convencer a jugadores de primerísimo nivel de ser capaces de pasar mucho rato en su área y lo hacen. Y son contundentes en el área contraria. Aparte de eso, creo que hemos tenido más ocasiones que ellos, no hemos estado acertados, ellos sí. Sobre todo el primer gol... Una vez que se ponen por delante es muy complejo".

En su análisis, Lopetegui destacó la reacción del equipo tras el 1-0, sobre todo en la segunda parte. "Hemos iniciado muy bien la segunda parte, hemos tenido alguna ocasión para marcar. No lo hemos hecho. Y en una transición rápida nos han marcado el segundo y luego hemos tenido ocasiones claras, pero no ha podido ser. Nos vamos tristes sobre todo porque los chicos han merecido más".

Sí quiso puntualizar que el Atlético tuvo más días de descanso previos, ya que se suspendió su partido ante el Athletic del sábado: "Cabe recordar que hemos jugado con tres días desde el anterior partido y ellos han tenido siete días de descanso, es un detalle importante. Es así. Pero al equipo en este apartado ha estado bien, no hay que achacarle absolutamente nada, porque ha hecho un buen esfuerzo y la pena es el resultado. Esto no para y hay que poner el foco ya en la Copa", explicó en referencia al encuentro del sábado en Leganés.