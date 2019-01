De Bailly a Morata, el mercado se calienta para el Sevilla

La salida de Luis Muriel con destino a Italia abre la carrera por colocar a jugadores en la órbita de la secretaría técnica sevillista. La cesión del colombiano hasta final de temporada en la Fiorentina obliga a Joaquín Caparrós a acelerar en busca de los refuerzos que Pablo Machín desea en el mercado de inverno y que lleva reclamando desde este verano. Es lógico que los movimientos empiecen a producirse pronto porque la plantilla, si ya era corta, se ha reducido más en cuanto a efectivos y hay determinados puestos que el Sevilla necesita cubrir con urgencia.

Uno de ellos es el de central. En este sentido, el nombre de Eric Bailly cobra fuerza como alternativa para la defensa. El defensa costamarfileño, ex jugador de Villarreal y Espanyol, llegó con fuerza en el mercado a la Premier. 40 millones de euros pagó el Manchester United por este futbolista que entre lesiones y otras circunstancias no ha jugado lo que esperaba en Inglaterra. Según Estadio Deportivo, Bailly es ahora mismo la prioridad para Caparrós y, como ha podido confirmar este diario, es una opción para la defensa, pero no la única. La salida de Mourinho de Old Trafford puede facilitar su vuelta a España, ya que fue una apuesta del portugués que con Solskjaer ha pasado claramente a un segundo plano. La operación, de cualquier modo, por ficha y por precio de traspaso, no se antoja sencilla.

Igualmente, para la delantera los nombres se disparan en cuanto a jugadores vinculados con el Sevilla. En Francia apuntan el de Maxwel Cornet, delantero del Olympique de Lyon que desea cambiar de aires y que ya interesó al Sevilla este verano. Según Le Parisien, el equipo nervionense está entre otros interesados como el Dortmund, el Atlético o el Real Madrid, que ya se llevó el pasado verano a Mariano a buen precio gracias a la intermediación del Sevilla.

No es el único delantero que ha sido vinculado en las últimas horas al Sevilla. También se habla de un ofrecimiento de Jovetic, un jugador que ya estuvo cedido en Nervión y que desde entonces no para de salir en la quinielas, o una opción de gran altura: el ex madridista Álvaro Morata. Sin la titularidad en el Chelsea, el internacional español está abierto a volver a España tras su paso por Inglaterra e Italia (Juventus) y el Sevilla ha preguntado por su situación. Estos dos jugadores son ahora mismo las prioridades, aunque, sobre todo en el caso del español, no serán operaciones fáciles por su altísimo coste.

Paralelamente, en cuanto a las renovaciones pendientes en el Sevilla, no hay novedades en torno a Banega ni a Sarabia e incluso los rumores sobre una supuesta ofensiva del Real Madrid por el madrileño se acrecientan. El diario As asegura que el futbolista del Sevilla es un objetivo claro del club capitalino en su intención de rejuvenecer la plantilla con un jugador, además, salido de su cantera. Otro objetivo es el malagueño del Manchester City, Brahim Díaz.