Éver Banega ha recordado el amargo final de temporada que tuvo en el Sevilla en la Liga 18-19. El argentino, tras una expulsión en Gerona que le costó cuatro partidos de sanción (uno de ellos lo cumplió esta campaña), sintió que el sevillismo no lo quería. Es cierto que se habló de su continuidad, de una venta que podía interesar al club por su edad y por quedarle sólo un año de contrato... situaciones que no le gustaron al jugador.

"La temporada pasada fue difícil, me tocó jugar en una posición que no está acostumbrado (de pivote defensivo), pero me hago responsable. Pasé momentos malos. Dejé de escuchar comentarios y me centré sólo en esta temporada. Mi decisión fue seguir, aquí estoy haciendo oídos sordos”, ha explicado el capitán sevillista en la radio oficial del club.

“Lo pasé mal. Nunca me habían sacado tantas tarjetas amarillas y rojas. Eran momentos de desesperación y uno se equivoca, se veía que se nos estaba escapando, teníamos a tiro la Champions y casi nos quedamos fuera de la Europa League, ha añadido.

“Sentí por momentos que la gente quería que no siguiera este año, la realidad es así. Me sentí raro, pero voy a demostrar dentro de la cancha que se están equivocando”, sentencia también Banega.

El centrocampista ha superado recientemente la cifra de los 200 partidos con el Sevilla y eso sí le hace muy feliz. “Siento mucho orgullo. De llegar de una etapa muy difícil, venia casi a empezar de cero, no es fácil. No se cumplen todos los días. Para mí es satisfactorio estar en esta etapa de mi vida en el Sevilla, la quinta temporada y la disfruto como si fuera la primera”, explica el rosarino, que se encuentra muy a gusto en la ciudad y en el club. "Aquí encontramos un bienestar familiar, un lugar de confort importante. El club es una familia y eso te hace sentir cómodo”.