Ben Yedder mejora en promedio de goles a los más grandes

Casi no hay que hacer las cuentas. Las sensaciones mismas puede decirse que arrojan más luz incluso. Un delantero que casi desde que llegó al Sánchez-Pizjuán no ha sido titular indiscutible jamás, y que está por número de goles codeándose con los más grandes artilleros de la historia reciente del Sevilla, no tiene más remedio que acumular mejores promedios de rendimiento que cualquier delantero con el que sea comparado. Incluidos los más grandes.

Wissam Ben Yedder volvió a dejar ante el Standard de Lieja en el debut nervionense en la fase de grupos de la Liga Europa su impronta de cazagoles y de ratón de área que no deja pasar una para dejar su dentellada. Pero es que además no es sólo eso lo que aporta pese a que al final es lo que se ve. El franco-tunecino aparece en no pocos inicios de jugada, ofrece una apreciable cantidad de asistencias (13) y muchas más participaciones decisivas en antepenúltimas acciones, es decir, la acción previa al pase de gol. Sus movimientos, aunque parece que se limitan al área, no se circunscriben a ella, sino que sabe muy bien dónde tiene que aparecer, en banda a veces, en zona de tres cuartos... para generar superioridades que luego aprovechan otros delanteros como Sarabia, otro de los jugadores que ha disparado sus números jugando desde atrás.

Comparado con los que puede decirse sin riesgo a equívoco que han sido los cinco más grandes goleadores de la última década (estamos hablando de Kanoute, Luis Fabiano, Bacca, Gameiro y Negredo), Ben Yedder los supera a todos en promedio de goles por partido, mientras que sólo Kevin Gameiro lo iguala en cuanto a minutos de participación necesarios para anotar. Es verdad que este tipo de estadísticas pierde un poco de persepectiva porque no se igualan los números de participaciones. Digamos que si Ben Yedder hubiese jugado el mismo volumen de partidos que Kanoute probablemente su media habría descendido notablemente, pero no deja de ser curioso y revelador que ninguno de estos cinco colosos llega a los promedios que maneja el futbolista que llegó a Nervión procedente del Toulouse como apuesta de Monchi por unos 9 millones de euros, una cifra que hoy se antoja ridícula para un goleador acreditado y con los números que presenta. Quizá por ello sorprenda que el Sevilla hubiese estado este verano esperando “una buena oferta” –palabras de Caparrós– para venderlo en el mercado y dejar así hueco a alguno de los nombres que sonaban como inquilinos del área sevillista: Kalinic primero, Batshuayi después, Mariano al final.

Ben Yedder, el máximo goleador del Sevilla en la historia de la Champions con 12 tantos (hay que aclarar que Kanoute y Luis Fabiano, por ejemplo, jugaron más Copas de la UEFA que máximos torneos continentales), suma en total en el Sevilla 46 goles en 94 partidos, con diferencia el que menos ha jugado pese a estar ya en su tercera temporada. El de Sarcelles marca 0,49 goles por partido, por encima de los 0,46 de Kanoute (130 en 283 citas) y Gameiro (67 en 145) o los 0,45 de Carlos Bacca (49 en 108). Sólo Luis Fabiano y Negredo, que además coexistieron en el ataque de aquel Sevilla del final de la primera década de siglo, se acercan a sus promedios. Ambos firmaban 0,47 goles por partido, 106 en 225 encuentros el brasileño y 85 en 180 el vallecano.

Pero mucha más diferencia existe en cuanto a efectividad en relación a los minutos jugados. Ben Yedder marca un gol cada 121 minutos, una cifra a la que sólo llega, e iguala, Gameiro. El resto se maneja en una marca muy pareja. Bacca marcaba en 142 minutos, Luis Fabiano en 143, Negredo en 149 y Kanoute en 153. En cuanto a ránking de goles europeos Ben Yedder también dio otro salto el jueves al superar con 16 tantos en total (12 en Champions y 4 en Liga Europa) a Bacca como cuarto mejor goleador de la historia en Europa, un ránking que lidera Kanoute con 28 y al que le siguen Gameiro (20) Luis Fabiano (18).

Ben Yedder añade a sus cifras 13 asistencias y mucho juego decisivo en la antepenúltima acción, es decir la previa al pase de gol

Su olfato, su velocidad gestual, su inteligencia para atacar el intervalo (espacio entre los centrales), sus desmarques y sus movimientos fuera del área merecen que Pablo Machín le haga hueco a Ben Yedder en el equipo pese a no ser el nueve que él traía en la cabeza. Las evidencias, a menudo, obligan.