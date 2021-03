El héroe del Sevilla en Pucela fue Bono con ese tanto en el tiempo de prolongación que valió el empate para un conjunto nervionense que "mereció más" y encontró el justo premio a su fútbol gracias al gol del meta marroquí, que "no sabía ni cómo celebrarlo".

"Fue un partido ante un buen rival complicado por el viento, que nos impidió hacer nuestro fútbol. La acción del penalti nos hundió un poco, pero logramos la recompensa al final con ese gol", explicó.

El internacional marroquí lo tuvo claro en esa última jugada. "Hace dos años descendí aquí con el Girona, subiendo en el último córner a cabecear, llegando a rozar el balón de cabeza Me vino ese recuerdo. Me adelanté un poco, miré al míster y me dijo que subiera. Después me cayó la pelota y se dio bien el remate", apuntó Bono, que añadiño: "Es difícil de explicar lo que pasó, no sabía ni como festejarlo. Uno hace su trabajo trabajo en la portería, así que todo fue muy extraño".

"Merecíamos más que una derrota en este partido y todos estamos muy contentos por un punto que hay que valorar", indcó el marroquí, que se enrola ahora con su selección a "sellar la clasificación".