Borja Lasso anuncia que deja el fútbol a sus 27 años

Borja Lasso (Sevilla, 01-01-1994) ha anunciado que deja el fútbol. El ex futbolista del Sevilla, en el que llegó a formar parte de su primera plantilla en la temporada 2017-2018 como culmen a su excelente proyección en la cantera sevillista, debe colgar las botas tras su lucha con una lesión enconada de tobillo, del que se operó el 30 de agosto. Pero la articulación no le responde para la alta competición.

El canterano sevillista, un medio ofensivo que siempre ha atesorado muchísima clase, tenía ficha actualmente con el Tenerife, el tercer club en el que ha militado tras su paso por el Sevilla y el Osasuna.

A través de las redes sociales, Borja Lasso ha agradecido a los "tres clubes históricos" en los que ha militado hasta hoy, a punto de cumplir los 28 años, y sus "grandes aficiones" la oportunidad de haber podido disfrutar del fútbol.

El Sevilla le ha permitido realizar un vídeo, en el que también aparecen sus representantes, Álvaro Torres y Miguel Alfaro (You First Sports), en el césped del Estadio Jesús Navas, donde tantas veces desgranó su extraordinaria clase antes de ascender al primer equipo.

Borja Lasso jugó 125 partidos en el Sevilla Atlético, con 10 goles y 11 asistencias, contribuyendo al ascenso a Segunda División en 2016 antes de dar el salto al primer equipo de la mano de Eduardo Berizzo y después de debutar con Jorge Sampaoli en la Copa del Rey, en Formentera, el 30 de noviembre de 2016. Con el Sevilla, en cambio, no pudo disfrutar de más de siete partidos en la élite, al no encontrar la necesaria continuidad en una época de continuos cambios de entrenadores.

Marchó al Osasuna, cedido en enero de 2018, y en Pamplona jugó en media temporada 19 partidos e hizo dos goles antes de fichar por el Tenerife, donde ha jugado 36 encuentros oficiales (4 goles y 2 asistencias).

Regresó al Sevilla y siguió sin asentarse en el primer equipo, por lo que en enero de 2019 firmó como agente libre en Tenerife. En el Heliodoro Rodríguez, donde empezó con muchísima fuerza ganándose el cariño de la afición chicharrera, comenzaron sus problemas de tobillo, que lo llevaron a una última intervención el 30 de agosto pasado de la que no ha podido recuperarse como deseaba.

"Gracias por tanto, querido fútbol", titula su vídeo. "Hoy miro atrás al niño que fui y le digo sonriendo que cumplimos un sueño: ser futbolista profesional, debutar en Primera División, ponerme la camiseta del equipo de mi vida"...

"Ha sido un honor jugar para tres clubes históricos, con tres aficiones que hacen honor a esa grandez y que me han hecho sentir de una manera especial", continúa el mediocampista ofensivo sevillano. "Gracias a Sevilla, Osasuna y Tenerife por darme la oportunidad de poder sentir lo que es defender su camiseta", añade resignado pero orgulloso Borja Lasso.

Borja Lasso mira atrás con una visión agridulce, tras la dura decisión: "Me voy sabiendo que lo di todo. Los que me conocen saben que me he entregado al máximo para poder ser mi mejor versión. He agotado todas las posibilidades para recuperar mi tobillo, pero no ha podido ser. Echaré muchísimo de menos darle una asistencia a un compañero, devolverle una pared, celebrar un gol con la afición".

"Por último, a los compañeros que vean este vídeo, decirles que no olviden disfrutar de la profesión más bonita del mundo. Gracias por tanto", concluye el ya ex futbolista sevillano.