Brote de Covid-19 en el Sevilla

Hace unas horas el Sevilla comunicó en un escueto y ambuguo comunicado que suspendía su viaje a Inglaterra y el amistoso con el Aston Villa por motivos relacionados con el Covid-19. Y ha sido el conjunto británico el que ha arrojado luz al indicar que "el equipo español no viajará debido a un brote de Covid-19 en la plantilla".

El conjunto nervionense sí indicó que no disputará más amistosos antes del debut liguero, frente al Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el próximo 15 de agosto a las 22:15 horas.

Aston Villa can confirm that negotiations are currently taking place to source replacement opposition for tomorrow's fixture that was due to take place with Sevilla at Villa Park.