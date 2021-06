Bryan Gil y Pozo, otros dos internacionales de vacaciones

La Eurocopa ya arrancó con la carta de presentación de Italia en el Olímpico de Roma, el reingreso de Diego Llorente a la selección y en espera de que Busquets también pueda reintegrarse al grupo de Luis Enrique. Finalmente, Pozo y Bryan Gil, dos de los futbolistas que se quedaron en Las Rozas, en la llamada burbuja paralela, ya están de vacaciones.

Este sábado, Luis Enrique ya les ha dado permiso a esos 17 futbolistas que estaban alojados en Madrid en espera de acontecimientos. Tras el entrenamiento matutino el seleccionador nacional les dio permiso a los porteros Kepa y Álvaro Fernández; los defensas Albiol, Mingueza, Miranda y Pozo; los centrocampistas Carlos Soler, Brais Méndez, Fornals, Cucurella, Zubimendi y Gonzalo Villar; y los delanteros Brahim, Bryan Gil, Puado, Yeremy Pino y Rodrigo Moreno.

Estuvieron alojados desde el martes en un céntrico hotel de Madrid, desde el positivo detectado de Busquets, y desde donde se trasladaban diariamente a los entrenamientos a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para ejercitarse a las órdenes de Luis Enrique.

Ahora, Bryan Gil y Pozo inician sus merecidísimas vacaciones, después de un duro año en el que, tras competir para evitar el descenso con el Eibar, y no conseguirlo, tuvieron que suspender sus vacaciones ante la llamada de la selección. El barbateño tras caer en las semifinales del Europeo sub 21 ante Portugal, y el aljarafeño tras haber iniciado sus vacaciones, dado que no fue llamado para este torneo.