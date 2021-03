Bryan Gil, convocado para la selección absoluta por Luis Enrique

Luis Enrique ha ofrecido este lunes la convocatoria para los próximos partidos oficiales de la selección española, ya valederos para la clasificación del Mundial de Qatar 2022, en la lista es principalísima novedad Bryan Gil. Junto a Bryan Gil también es novedosa la inclusión de Pedri, dos jóvenes valores con los que quiere contar desde ya el seleccionador nacional.

El extremo barbateño está sorprendiendo a sus 20 años recién cumplidos (el pasado 2 de febrero) en su cesión en el Eibar, donde ya lleva tres goles y dos asistencias, y Luis Enrique ha premiado su trayectoria.

🔴 OFICIAL | ¡¡@LUISENRIQUE21 descubre la convocatoria oculta de la @SeFutbol para los primeros partidos rumbo a #Catar2022!!🔲 Forman parte de nuestra vida diaria en tiendas y restaurantes, pero nuestros códigos QR son hoy MUCHO MÁS ESPECIALES.#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/bgvQ6wHaya — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 15, 2021

Bryan Gil venía siendo una habitual de las selecciones inferiores, desde la sub 17 y, tras estar asentado en la sub 19, debutó incluso antes de tiempo en la sub 21. Y ahora le llega la oportunidad de la absoluta.

La selección española comenzará en el parón liguero que llega tras la jornada de este fin de semana la fase de clasificación para el Mundial , con tres partidos oficiales en el receso FIFA para partidos de selecciones de marzo.

El primer encuentro será en Los Cármenes el jueves 25 frente a Grecia. Luego España visitará a Georgia en Tiflis el domingo 28 y concluirá este inicio de la clasificación el miércoles 31, ya en el Estadio de La Cartuja de Sevilla ante Kosovo.

Luis Enrique, que suele ofrecer su convocatoria internacional los viernes, adelantó en esta ocasión el anuncio de su lista dado que la selección sub 21 debía ofrecer la convocatoria para el Europeo de la categoría.