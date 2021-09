EL CSD manda y ordena el aplazamiento del Sevilla Barcelona

El Consejo Superior de Deportes (CSD) decidió este martes aplazar los encuentros de la cuarta jornada del Campeonato Nacional de Liga entre el Sevilla y el Barcelona, que debía disputarse este sábado a las 21:00 horas, y el que enfrentaba a Villarreal y Alavés en el estadio de La Cerámica atendiendo a las medidas cautelares solicitadas por LaLiga una vez que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) resolvió la pasada semana en contra de la petición de dicho aplazamiento.

El partido entre nervionenses y culés, a celebrar en el Sánchez-Pizjuán, deberá ser fijado en otra fecha y en un horario aún por determinar, todo como consecuencia del conflicto que mantiene la FIFA con la Conmebol y la imposibilidad de que los jugadores de las selecciones sudamericanas estén de vuelta en sus clubes europeos a tiempo para disputar la jornada en sus campeonatos.

El presidente del CSD, José Manuel Franco Pardo, firmó un comunicado en el que ordena el aplazamiento del enfrentamiento que significaba el primer test serio para el proyecto de Julen Lopetegui y Monchi por tratarse de uno de los conjuntos que luchan históricamente por ganar el título de Liga, junto con Real Madrid y el vigente campeón, el Atlético.

“Resuelvo conceder la medida cautelar solicitada por D. Javier Tebas Medrano López, en nombre y representación de la LNFP, consistente en conceder el aplazamiento solicitado”, explicaba el escrito del CSD firmado por su presidente.

Ante dicha resolución, cabe interponer recurso contencioso administrativo “conforme a lo establecido en el art. 9c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y el art. 90.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 46.1 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio”, termina la resolución del presidente del CSD.

Por lo tanto, la medida, que afectaba a los tres jugadores sevillistas concentrados con Argentina, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y el Papu Gómez, que juegan ante Bolivia un partido de clasificación para el Mundial la madrugada del viernes, permitirá a los de Julen Lopetegui preparar con más tranquilidad el debut en la Champions League, previsto para el martes ante el Red Bull Salzburgo. En el caso del Barcelona, ya sin Messi en su plantilla, la medida afectaba únicamente al defensa uruguayo Ronald Araujo.

Es verdad que el aplazamiento supone un alivio ahora para los blancos, que podrá disponer de los argentinos cuando se dispute el choque, pero también supondrá un quebradero de cabeza futuro porque el calendario futbolístico está muy cargado y precisamente LaLiga no ha tenido históricamente mucho tacto con el Sevilla en el tema de los horarios. Si no, no hay más que repasar los continuos enfados y quejas de Lopetegui a este respecto la temporada pasada.

El Sevilla tendrá su segundo fin de semana consecutivo sin competir, pero tendrá que apretarse por otro lado.

Mientras, el club tuvo que suspender la operativa de inscripciones de abonados para dicho encuentro a efectos del reparto de entradas (en principio con el 60% del aforo) a expensas de conocer la nueva fecha del partido.

Otro de los beneficios de este aplazamiento es que posiblemente, depende de la fecha, el aforo permitido pueda ser mayor si así lo dispone la Junta de Andalucía según esté la situación sanitaria. Y en un Sevilla-Barcelona no es una circunstancia baladí.