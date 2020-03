Joaquín Caparrós, ex entrenador y ex director del área de fútbol del Sevilla FC, deja el club para hacerse cargo de la selección de Armenia, según han confirmado tanto la entidad nervionense como el propio técnico en la web oficial del Sevilla.

“El Sevilla FC es mi casa, pero el banquillo es mi vida. Recibí una propuesta muy interesante por parte de Ginés Meléndez, el director técnico de la Federación de Armenia, y me ha despertado el gusanillo de volver al césped. Ha sido una decisión difícil, muy madurada, tomada desde la pasión hacia mi profesión. Cuando me llegó la propuesta se la comuniqué al club y la verdad es que no me han puesto ningún impedimento, sino todo lo contrario, por lo que estoy muy agradecido", ha explicado el veterano entrenador.

Por su parte, el presidente, José Castro, también ha valorado la inquietud del técnico y su trayectoria en el Sevilla: “Joaquín ha demostrado ser un sevillista y un profesional en mayúsculas. No dudó en volver al club en un momento muy complicado yen las dos últimas temporadas nos ha metido en Europa. Joaquín es el técnico con más partidos del Sevilla, una auténtica leyenda, y a las leyendas hay que respetarlas. Le deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva etapa y por supuesto las puertas de su casa, las de su Sevilla FC, siempre las tendrá abiertas para cuando quiera regresar. Joaquín es de los que tiene llaves del club tanto para entrar como para salir”.

Caparrós ha dirigido un total de 510 partidos de Primera División (167 con el Sevilla) y es quien más partidos ha dirigido al club blanco, 241, por delante de Unai Emery (205) y Manolo Cardo (200).

El utrerano ocupaba un cargo en el organigrama técnico del club vinculado a la cantera y cierra su segunda etapa en el Sevilla que inició en 2018 al sustituir en el banquillo a Vincenzo Montella en el final de la campaña 2017-18. En la siguiente temporada hizo labores de director deportivo hasta la destitución de Pablo Machín, cuando se volvió a hacer cargo del equipo.