Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla, ha ofrecido su rueda de prensa previa al partido ante el Rayo Vallecano, un rival que, pese a llegar como colista, espera que le planee dificultades a su equipo, por lo que necesitará estar muy enchufado para sumar los tres puntos. Además, ha confirmado que Jesús Navas se encuentra preparado para jugar y ha recordado que el equipo de Paco Jémez le ganó al Valencia hace tres semanas.

“Es el partido más importante de LaLiga, el más inmediato. La competición exige estar al 100% y debemos estarlo porque el Rayo va a rendir a ese nivel, seguro. Se la está jugando, como nos estamos jugando nosotros mucho, pero es el calendario, nuestro partido más inmediato. Jémez es un magnífico entrenador, con mucha experiencia, y nos lo va a poner difícil”, ha comentado el utrerano.

Jugar bien o ganar. “El que gana juega bien al fútbol, cada uno en su estilo. Es así, para ganar hay que dominar una serie de conceptos. Para conseguir un buen resultado hay que jugar bien al fútbol, y hay que jugar bien defensivamente y ofensivamente. La clave es el equilibrio a lo ancho y a lo largo. Pero por encima de todo está el talento de los jugadores. Cuando el ‘peloto’, como decimos nosotros, empieza a rodar, ya es de los jugadores”.

Los arbitrajes. “Están ahí... Cada uno sabemos el trabajo cómo es, somos profesionales... y del partido del domingo no voy a hablar. ¿Los penaltis? El futbolista profesional es el primero que no necesita ni que le diga nada el entrenador. A la media hora está viendo su acción en el autobús... y ésa es la mejor manera de mejorar. Los primeros que quieren mejorar son ellos. No vamos a protestar a LaLiga. Nosotros tenemos que dedicarnos a jugar”.

La cuarta plaza. “No podemos decir que una cuarta plaza sea barata, es la ejor Liga del mundo. Hay otros equipos, pero vamos a pelear hasta el final. Ahora mismo, el más favorito es el Getafe, que es el que está delante, pero quedan 15 puntos y vamos a pelear hasta el final. En el vestuario sabemos que nos jugamos tres puntos y ya no hay tiempo para recuperar, si te los dejas por el camino. 15 puntos son muchísimos puntos y lo afrontamos mentalizados, sabiendo que será un equipo complicado”.

Gonalons y Andre Silva. “Están en la fase final. Son dos jugadores importantes, pero lo claro es que para el partido de mañana no estarán. André Silva tiene dolor. Volvió a recaer. Es un chico que le queremos, que esperamos mucho de él. No sólo ahora, sino a futuro. ¿Si está implicado? Claro. Al 100%. Pero si tiene dolor... El tendón rotuliano es complicado. De la opción de compra en su momento se hablará".

La baja de De Tomás. “Un jugador importante, un chico con personalidad que tiene gol, pero el que salga va a dar el mil por mil”.