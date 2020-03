Daniel Carriço se ha despedido este martes de la afición sevillista en un emotivo acto organizado por el club de Nervión una vez que se ha confirmado su marcha a la Superliga china en las filas del Wuhan Zall que dirige José González. Con las tres Copas de Europa League ganadas con la camiseta sevillista (2014, 2015 y 2016), el defensa portugués ha mostrado su agradecimiento en una conferencia de prensa en la que le han acompañado sus compañeros, así como el cuerpo técnico encabezado por Julen Lopetegui.

El jugador, antes de leer lo que tenía preparado, ha pedido a la afición que esté con el equipo en estos meses en los que el Sevilla se va a jugar los objetivos, sobre todo después de los pitos que ha recibido el equipo en los últimos partidos. “Queda mucho por jugar, cuando hemos tocado la plata fue porque ha existido una gran unión entre nosotros, el cuerpo técnico y la afición. Ahora mismo podemos conquistar todo, estamos bien en la Liga, en la Europa League... y la clave es la unión. No hay otra forma de conquistar los títulos, no hay otra forma”, ha recalcado el luso.

“Es un día difícil para mí y para mi familia. Después de 6 temporadas y media, llega el momento de marcharme a otro club. Dejo la que es mi casa. Agradecer todo lo que me ha sucedido en este gran club. He vivido momentos únicos e irrepetibles. Nunca olvidaré mi debut y estoy seguro que aquí he vivido mis mejores años como futbolista. Dar las gracias a Monchi por haberme dejado jugar en este club, al presidente Castro por darme siempre su apoyo, a la familia Del Nido por enseñarme lo que significa este club. A todos los entrenadores, desde Unai hasta Lopetegui. A los compañeros, por aguantarme, por esas batallas que hemos librado y la unión del vestuario. Al cuerpo médico por ayudarme a superar los momentos duros. A la afición. Aquí me he sentido siempre reconocido y os pido que sigáis animando al equipo como siempre. Y a mi familia, a mi mujer y a mis hijos sevillanos. No hay nada comparado a sentir que la gente te quiere. Para mí ha sido un orgullo llevar al Sevilla en el corazón. No he nacido sevillista, pero moriré sevillista”, ha pronunciado un emocionado Carriço arropado por sus amigos y compañeros en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán.

El jugador ha contestó a algunas preguntas brevemente y ha asegurado su satisfacción por marcharse “dejando huella y dejando títulos. Es un día duro para mí, pero me voy con la conciencia tranquila, hasta el último día he entregado lo que tenía”.

El momento de su marcha. “Si pudiera elegir no me iría así. Se ha dado unas circunstancias que eran buenas para mí y también para el club. Soy un jugador de compromiso a muerte”.

Huella. “He cumplido un sueño. Mis mejores años los he vivido aquí. Vaya donde vaya no voy a ser tan feliz como aquí. Me voy con el objetivo de seguir disfrutando del fútbol. El final se acerca, la carrera del futbolista es corta y nunca sabes cómo se pueden dar las cosas. Aquí he crecido como futbolista y como persona. El Sevilla me ha enseñado mucho, me ha transmitido sus valores. Soy un jugador y una persona mucho más completo”.

La unión de la afición. “La unión con la afición no es importante, es clave, estamos en un momento clave de la temporada. Para poder conquistar títulos la unión es clave”

El coronavirus y su decisión. “Sabemos cómo está el mundo, no es sólo un país. Es un virus que se ha propagado, pero me han garantizado la seguridad y que el equipo va a estar entrenando en España hasta que se solucione todo en China”.