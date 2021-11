Carta de agradecimiento de Accionistas Unidos a sus asociados por "salvar al Sevilla"

La plataforma Accionistas Unidos, cuyo papel en el apoyo de un Sevilla de sevilistas y en la lucha accionarial está creciendo en los últimos años, con logros fundamentales como el blindaje de los bienes inmuebles con las mayorías refozadas o incluso la expulsión de Andrés Blázquez (portavoz de los Americanos) del consejo, ha emitido una carta de agradecimiento a sus asociados.

En la carta, AU agradeza no sólo el apoyo y la sindicación de acciones en pro de ese Sevilla de sevillistas, sino que alaba y aplaude a aquellos que no sólo no han vendido sus acciones, para que se queden en manos sevillistas, sino que han comprado en estos tiempos de zozobra y de inflación de las acciones del club nervionense.

La carta dice así:

Estimada/o asociada/o.

En anteriores ocasiones nos dirigimos a ti con el fin de recabar tu apoyo, o ponerte en alerta ante maniobras especulativas que acechaban y representaban un gran peligro para el futuro del Sevilla Fútbol Club. Hoy, el motivo de este escrito es muy distinto.

Hoy cumplimos la obligación moral de darte las GRACIAS, porque de nuevo, has sido parte importante en SALVAR AL SEVILLA F.C. Del mismo modo que todos recordamos que lugar ocupábamos en el Estadio, y a quién abrazamos cuando Antonio Puerta marcó aquel inolvidable gol el 27 de abril de 2006, hoy debemos recordar tu nombre entre los que han vuelto a honrar y a defender al Sevilla F.C.

El Sevillismo que en el año 1995 se lanzó a la calle y presionó hasta salvar al Club, hoy pervive en ti y en el resto de accionistas que no venden y que tienen muy claro su compromiso. Que sois conscientes de la importancia que suponéis, no sólo para la estabilidad del Club, sino también para su pervivencia tal y como lo conocemos: Herencia de nuestros mayores y legado para las nuevas generaciones.

Tu confianza agrupándote en ACCIONISTAS UNIDOS, junto a la de más de 1.300 compañeros accionistas, ha sido esencial para impedir que aquellos que ven al Sevilla F.C. como un negocio, su negocio, y no un sentimiento como nosotros, no obtuvieran sus aviesas intenciones de apoderarse de él. La unión nos da la fuerza para ser el engranaje principal al que muchos antes menospreciaban, y al que ya todos miran.

En la pasada Junta General de Accionistas se vio la diferencia entre ti, que compraste acciones para que el Sevilla F.C. estuviese en salvaguarda –siendo además parte material tuya–, y los que las compraron y compran por codicia para especular con ellas. Tu determinación por CONSERVARLAS es el compromiso más puro y noble de Sevillismo que se recordará entre los muros del Ramón Sánchez-Pizjuán. Eres ejemplo a imitar y camino a seguir.

Porque entre el Sevilla F.C. y el dinero, elegiste al Sevilla F.C. Sabemos qué, en muchos casos, la decisión es difícil ante circunstancias personales y/o profesionales que se sufren. Por ello, tu aguante y esfuerzo incondicional de protección al Club debe servir de ejemplo para el Sevillismo y para nuestros profesionales en todo su conjunto. Si lo hacen, los éxitos sociales y deportivos estarán asegurados.

Discerniste entre la mentira, el engaño, y las falsas promesas de los que pretendían sin pudor hacerse con el Club, y la verdad del sentimiento inquebrantable anclado a tu corazón. Agarraste de la mano sin soltarlas, a la bandera y al escudo, y te pusiste en marcha. Lo acontecido te define como sevillista y persona de comportamiento leal a sus principios. Nos sentimos muy ORGULLOSOS de contar contigo. Eres PILAR BÁSICO del Sevilla F.C.

¡GRACIAS, DE CORAZÓN!

¡VIVA EL SEVILLA!