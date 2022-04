Castro convoca al sevillismo: "Nuestro estadio debe ser nuestra baza"

El estado anímico del sevillismo no es el mejor después de que, sucesivamente, el equipo de Lopetegui haya decepcionado en Champions, Copa y Liga Europa, y que encima ese factor compensatorio del segundo puesto en Liga se haya esfumado momentáneamente. El equipo de Lopetegui afronta las ocho jornadas como un funambulista al que le han quitado la red protectora.

Castro sabe de lo delicado de la situación, aún con numerosas bajas en la plantilla, y mueve ficha desde el discurso: "No olvidemos que estamos haciendo una gran temporada y no recuerdo otro año en el que hayamos estado tantas jornadas seguidas en segunda posición. No soy hombre de pretextos, pero hemos tenido a 21 jugadores con Covid, con las secuelas que eso deja. Lo de las lesiones este año no tiene nombre y eso merma sin duda a una plantilla. No me quiero amparar en eso, pero también ha habido decisiones arbitrales no adecuadas. Aún así, estoy seguro de que vamos a conseguir el objetivo de no bajarnos de ese campamento base de la Champions. Seguro que vamos a ir recuperando jugadores y la recta final se presenta apasionante".