El Celta, con la plantilla completa; el Sevilla, con 10 bajas y 3 dudas

El Sevilla regresa a la competición liguera este viernes 30 a partir de las 19:15 ante el Celta en Balaídos y mientras el equipo gallego tiene a toda su plantilla a disposición del entrenador, Jorge Sampaoli apenas cuenta con diez jugadores profesionales para el partido, incluyendo en ellos los cuatro mundialistas recién llegados, que comenzaron a entrenar este lunes, los argentinos Montiel y Acuña y los marroquíes Bono y En-Nesyri.

Carlos Carvalhal recuperó al peruano Renato Tapia de unas molestias en el tobillo y ya se entrena con normalidad con el grupo, mientras que Iago Aspas, que no fue titular en la Copa ante el Gernika por unas molestias, se reservaba para el partido ante un Sevilla literalmente en cuadro.

Sampaoli, mientras espera refuerzos, acumula ausencias de cara a un choque en el que el Sevilla se juega la vida además ante un rival directo por escapar de los puestos de descenso.

En total, el argentino acumula 10 bajas. A saber: Nianzou y Rakitic están sancionados al ser expulsados en el último encuentro de Liga ante la Real Sociedad. Por lesión son baja segura Marcao, Tecatito Corona (acaban de pasar por el quirófano), Alex Telles, Delaney y Papu Gómez, que ha regresado también del Mundial con una lesión en la rodilla. No se sabe a ciencia cierta el estado de Suso, que lleva tiempo sin entrenar.

También pueden considerarse bajas seguras Isco y Dolberg, el primero tras confirmarse su salida y rescindir contrato tras sus diferencias con Monchi y el danés al no haber vuelto del Mundial con permiso del club mientras busca una solución a su futuro. El dalantero estaba cerrando cesión al Hoffenheim, pero el club alemán y el Niza no se ponen de acuerdo en la opción de compra. El caso es que el jugador no pisa Sevilla desde su incorporación con la selección danesa antes del Mundial.

Todos estos, diez jugadores nada menos de una plantilla de 24, puede decirse que son bajas seguras. Ahora quedan los dudosos. Lamela lleva todo el parón parado a causa de una lesión muscular que él mismo reveló. Aunque en los últimos entrenamientos se le ha visto participar, su estado es una incógnita. Lo mismo ocurre con Rekik, que salió con molestias del partido de Torremolinos y se ha perdido alguna sesión de trabajo. Rafa Mir, no se ejercitó este lunes, aunque se espera que no haya sido por algo importante.

Así las cosas, Sampaoli no tendrá más remedio que tirar de jugadores que acaban de regresar del Mundial como Acuña, Montiel, Bono y En-Nesyri. Un panorama desolador con todo lo que se está jugando el Sevilla. A ellos hay que sumar como disponibles a Dmitrovic, Jesús Navas, Fernando, Joan Jordán, Óliver Torres y Januzaj, que no cuenta.