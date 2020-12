Koundé: "Da igual quién nos toque, seguro que vamos a tener opciones"

Jules Koundé manifestó la plena confianza que tiene en el Sevilla, como equipo competitivo, a la hora de afrontar los octavos de final de la Liga de Campeones, pese a los durísimos rivales que le pueden tocar: Bayern Múnich, Liverpool, Juventus, Borussia Dortmud, PSG y Manchester City.

El joven central galo demostró una vez más, con su discurso, su cuajo, su madurez y confinaza. "Creo que da igual el equipo al que nos enfrentemos, seguro que vamos a tener opciones. Somos un equipo muy difícil de jugar en contra, porque nos adaptamos muy bien al tipo de partido que nos propone cada equipo. Podemos tener la pelota, pero si tenemos el momento de sufrir y trabajar juntos también lo sabemos hacer, lo hemos demostrado ya. Así que vamos con tranquilidad al sorteo, nos toque quien nos toque", aseguró en declaraciones a Radio Sevilla.

Eso sí, si le dieran a elegir qué equipo descartaría del bombo de los cabezas de serie, lo tiene claro: "Con el Bayern ya nos enfrentamos, sabemos cómo son, actualmente es el equipo más fuerte de Europa".

A Koundé se le preguntaba si le gustaría enfrentarse al Manchester City, después de que ofreciera 55 millones de euros en el último periodo de transferencias: "No tengo preferencias... Todos son grandes equipos, con grandes futbolistas y cualidades. Ahora aparcamos la Champions y nos centramos en la Liga... Es difícil decir qué equipo nos vendría mejor... Eso necesita un análisis más profundo, todos son top-8".

A ese respecto, habló de esa oferta y de cómo se tomó que el Sevilla la rechazara. "Soy una persona muy tranquila desde chico. Al final fue una decisión importante y tal. Pero cuando los clubes no se pusieron de acuerdo..., bueno, no pasa nada. Estoy en un sitio donde soy querido, y donde tenemos un buen equipo para competir. Es un equipo y un club ambicioso y me siento bien en este equipo. Así que a seguir, a trabajar, a rendir al máximo cada vez que estoy en la cancha. Eso es lo que estoy intentando, enfocando en el día a día para ayudar al equipo. Y eso me ayuda también".

Respecto a las aspiraciones tanto en la Champions como en la Liga, también exhibió una elevada ambición, en ambos frentes. "En la Liga tuvimos un momento complicado por varias circunstancias. Es verdad que tenemos que mejorar muchos aspectos, pero esto era también antes de empezar esta temporada Tenemos margen de progresión, cada uno y colectivamente. Pero creo que sí podemos competir con cualquier equipo en la Liga de Campeones, podemos competir y pasar. Y en la Liga estamos un poco lejos, llevamos bastantes partidos ya. El año pasado no fue así el caso, por varias circunstancias. Pero creo que estamos cerca del top tres y de los puestos altos de clasificación. No estamos preocupados por eso porque quedan muchos, muchos partidos; aunque no empezamos como queríamos, pero estamos en un buen lugar, no donde queremos, pero no estamos preocupados".

A Koundé se le relacionaba el listado de los grandísimos delanteros que tienen los primeros de grupo en la Champions y a los que podría enfrentarse, según lo que depare el sorteo: Lewandowski (Bayern), Salah (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus), Haaland (Dortmund), Mbappé (PSG), Gabriel Jesús (City)... "El que más me gusta es Cristiano. Y creo que no hace falta decir el porqué".