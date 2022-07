El Chelsea ya ofrece 55 millones de euros por Koundé

El baile ha comenzado en serio por Jules Koundé y el Chelsea ha sido el primero en moverse presentando la primera oferta formal al Sevilla por el jugador francés, una propuesta que aún no se acerca a lo que desean sus dirigentes pero que es un primer paso. Falta por ver si la postura de fuerza que se va a tomar en Nervión da sus frutos o acaba volviéndose en contra, aunque da la impresión de que no.

El club londinense, el que más en serio va por el jugador francés junto con el Barcelona, ha ofrecido 55 millones de euros por Koundé, una cifra que incluye cantidades fijas y variables, aunque éstas, según la información adelantada por Relevo, serían fáciles de cumplirse.

El jugador espera una solución ya mientras aún no se ha incorporado al trabajo a las órdenes de Julen Lopetegui. Su idea es no hacerlo y presiona a su manera. En el Sevilla están tranquilos y la primera respuesta enviada a Stamford Bridge ha sido negativa, aunque los contactos se han iniciado y puede haber un entendimiento pronto. La intención es que el dinero ingresado por Koundé no baje de los 65 millones.

Además, el club nervionense sabe que esta situación apremiará al Barcelona, aunque de momento el club azulgrana no tiene la liquidez suficiente para afrontar el pago que exige el Sevilla, que no quiere jugadores en la operación y sí cash para poder emprender la renovación de la plantilla en los puestos que ha solicitado Lopetegui.