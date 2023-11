Diego Alonso: "Fue el mejor partido desde que estoy aquí como entrenador"

Diego Alonso, entrenador del Sevilla, ve quizá otro fútbol distinto al que aprecia el sevillismo. Y preocupa. El entrenador uruguayo calificó el resultado de "injusto", pero lo cierto es que el equipo tiró la primera parte con plan de rival pequeño, aunque el de Montevideo no lo veía así. De hecho, aseguraba que se trataba del "mejor partido" desde que es entrenador del Sevilla.

"No hemos podido ganar, pero nos vamos con la cabeza en alto por lo que ha dado el equipo. Hemos jugado bien, hicimos una primera parte aceptable, la Real fue un poquito mejor, pero nada más, llegó dos veces e hizo dos goles", indicó el técnico.

"Comenzamos perdiendo. sin que el rival hiciera nada. Un gol insólito en una falta profunda. Luego marcaron un golazo, a partir de ahí empezamos a emparejar. Ganamos más duelos que el rival. En la segunda fuimos mejores, dimos un palo. De los mejores partidos desde que estoy aquí como entrenador. Ante un rival, jugando de visita...", agregaba el preparador, que recordaba que "tenemos que seguir insistiendo para encontrar la recompensa".

"El segundo tiempo fue todo bueno. La roja me parece que a de Sergio no es y por lo que hablo con Jesús la suya no está bien gestionada. La primera es una jugada futbolera, toca balón. Me llamó la atención la gestión. No pitó falta, después la tarjeta, luego lo llamó el VAR... no voy a opinar. La de Navas es un tema de gestión. No sé: 38 años, 20 años de profesional... hay que saber cómo es. Hay que saber cómo trata a los árbitros, cómo trata a los rivales. Internacional, inmaculado... Gestión, simplemente eso", añadía. "Lo que hicimos a partir de ese momento fue jugar con dos puntas, tres atrás y tres en el medio y aun estando con nueve dimos la cara".

¿Le preocupa no haber ganado aún? "Queremos ganar y lo que genera es más ganas. Y creer más en mis convicciones y en mis muchachos", puntualizó.

Diego Alonso volvió a los dos goles que, según él, marcaron el partido. "Fue un partido que empezamos perdiendo. A los tres minutos un gol difícil de analizar, una falta profunda que acababa en la escuadra, el segundo también, difícil de analizar, con un tiro a la escuadra", avisó..

"En la segunda mejoramos, generando, siendo protagonistas... El resultado es injusto. Jugamis ben, dimos un palo, incluso con 9 dimos la talla. Los jugadores tienen que saber que hicieron un gran partido, pagamos los platos rotos de los dos golesFuimos por los dos lados por dentro, por fuera... ante un equipo que presiona mucho. Ya se lo he dicho a los futbolistas, cabeza en alto", agregó, aunque reconociendo que el equipo volvía "dolido porque el equipo da lo que tiene que dar y no tiene recompensa. Pero nada más, hay que redoblar la apuesta".