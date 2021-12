El Dinamo de Zagreb, rival del Sevilla en el play off de la Europa League

La sede central de la UEFA en Nyon, junto al lago Ginebra, ha acogido el sorteo para los cruces del play off o ronda previa a los octavos de final de la Europa League, una hora después del sorteo de la Champions. Al Sevilla le ha tocado en liza el Dinamo de Zagreb. La eliminatoria se disputará entre el 17 y el 24 de febrero, con la ida en el Ramón Sánchez-Pizjuán. En medio, se disputará el derbi en Nervión.

El mítico Andrés Palop ha sido elegido por la organización, como embajador especial de la UEFA, para presentar el sorteo de un torneo cuya final se disputará en el Ramón Sánchez-Pizjuán el 18 de mayo de 2022, y también para sacar la bola del rival del Sevilla, cuyo cruce ha sido el primero en definirse.

