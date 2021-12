Emery: "Parte de la afición reconoce mi trabajo, no pude despedirme por distintos motivos"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, reconoció este sábado tras la derrota en el campo del Sevilla (1-0), lo que mantiene a su equipo en la zona media-baja de la clasificación, que llevan ya disputadas dieciséis jornadas y que deben "recuperar" lo que han "dejado escapar" hasta ahora, aunque puntualizó que no tiene "reproches a los jugadores".

El ex técnico sevillista fue preguntado por sus sensaciones en su primer partido en Nervión con público. "He estado centrado en el equipo, pero uno saluda a gente que conoce. El Sevilla es muy importante en mi carrera. Siento que parte de la afición reconoce mi trabajo, aunque no pudiera despedirme por diferentes cuestiones", afirmó Emery.

Sobre el partido, argumentó: "Ellos han aprovechado sus pocas ocasiones. Nosotros no las hemos metido y de ahí el resultado. La actitud ha sido buena, pero no hemos acertado. Tenemos que seguir y levantarnos pronto porque en Champions tenemos una opción de hacer historia", dijo el guipuzcoano en alusión al partido del próximo miércoles en Italia ante el Atalanta.

Emery añadió que "seguro que en la Liga, aunque la posición no es cómoda, habrá tiempo para reengancharse" y que para ello "el camino es encontrar una regularidad" que ahora no tienen.

"Ha sido un partido bonito, táctico. Sabíamos que el equipo que se adelantara tendría mucho ganado. De haber acertado, el partido habría cambiado", relató el ex entrenador del Sevilla, con el que logró tres títulos consecutivos de campeón de la Liga Europa.