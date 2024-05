Empate del Sevilla Atlético frente a El Palo, que le hizo el pasillo de campeón (1-1)

El Sevilla Atlético terminó la temporada con un empate en su visita a El Palo, que le realizó un homenaje en forma de pasillo para reconocer su título de campeón del Grupo IV logrado la jornada anterior con su empate frente al UCAM Murcia. Así concluyó una brillantísima temporada para el primer filial sevillista.

Ramón Martínez adelantó bien pronto al equipo de Jesús Galván, aplaudido por su rival pero pitado por parte de la grada, y empató el conjunto malagueño poco después de penalti. El 1-1 que lucía en el marcador en el minuto 21 ya no se movería.

La plantilla de @ElPaloFC homenajea con el pasillo de honor al @CanteraSFC por su reciente campeonato de liga.¡Enhorabuena sevillistas! 🏆 🔴⚪️ pic.twitter.com/ZhMe7jcRoU — El Palo FC 💙⚽️ (@ElPaloFC) May 5, 2024

El partido tuvo poca historia porque prácticamente no se jugaba nada ni siquiera el equipo malagueño, que necesitaba una carambola para no descender y jugar el play out de descenso: que el Manchego y el Cádiz B perdieran y los malagueños ganaran pero además enjugando una enorme diferencia de goles en el average general pues el particular estaba igualado. Pero es que además el Manchego -jugará el play out- y el Cádiz B -salvó la categoría- ganaron y el Cartagena B, colista descolgado y ya descendido, arrastró a Tercera RFEF al Racing Cartagena, que sí tenía opciones de salvación (2-0).

DESCANSO | ¡Agradecemos a @ElPaloFC su detalle antes del inicio del encuentro con nuestro #SevillaAtlético tras proclamarse campeón del grupo 4 de la 2ª RFEF! 👏@ElPaloFC 1-1 #SevillaAtlético#VamosSAT ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/KLVKB7HtkF — Sevilla Atlético y Cantera Sevilla FC (@CanteraSFC) May 5, 2024

El Palo empezó muy metido en el partido. Llevó el peso del primer tramo de encuentro con la posesión de la pelota y dos primeros disparos de Manu de la Lama que salieron desviados. Juanma protagonizaría para los locales dos nuevas llegadas previas al temprano 0-1.

Antes del cuarto de hora llegó el primer gol del partido. Fue en una jugada de estrategia, una de las virtudes de este filial que tan meritoriamente logró el ascenso de categoría a Primera RFEF con una jornada de antelación. Ramón Martínez se impuso en el área de El Palo y cabeceó a la red un centro del falta. Era el minuto 14 y reaccionaba así el filial a una salida briosa del conjunto malagueño, corajudo y peleón a pesar de que se sabía ya prácticamente equipo de Tercera RFEF.

Siete minutos después del gol del defensor sevillista llegó el empate por parte del equipo de la barriada malagueña. Llegó también a balón parado pero desde los once metros, tras una falta cometida en el área sevillista por el atacante Musa. Javi López batió a Matías Árbol desde el punto de penalti (21').

Antes del descanso hubo dos buenas llegadas al área local de Idumbo e Isra. Pero no se movería el marcador ya en todo el partido.

El segundo tiempo arrancó con nueva llegada de Juanma, cuyo disparo se fue lamiendo el poste. Leo Mascaró dio la réplica con un remate forzado que también salió fuera por muy poquito.

Pocas llegadas más relevantes hubo en un encuentro ya sin sustancia salvo un par de buenas intervenciones de Matías Árbol en sendos remates del corajudo El Palo y el debut en el tramo final del mismo de los cadetes sevillistas Alexis Ciria y Nico Guillén con el segundo filial.