Rekik: "Tenemos mejor plantilla que la temporada pasada"

Llegó sin hacerse notar, como con los zapatos en la mano para no hacer ruido. Ahora, es el tercer central (y el único) después de la pareja que forman Koundé y Diego Carlos –no les tosan–. Karim Rekik (2-12-94, Den Haag, Países Bajos) avanza en su adaptación y en protagonismo en el equipo. Para lo primero ha tenido una ayuda clave, ya que su pareja es de Triana. Para lo segundo ahí está, participando ya incluso en los goles del equipo. Vuelve a Alemania, pero con otros colores.

–Segundo año y creciendo. Cada vez asumiendo más responsabilidades y siendo ya importante.

–Sí, la verdad es que me siento muy bien en el equipo, tengo buenos compañeros y estoy en un equipo top. Estoy muy contento.

–Ha tenido ayuda especial para la aclimatación. Me refiero a su pareja.

–(Risas) Sí, es de Triana, de aquí de Sevilla. Desde hace un año y medio más o menos. Esto estaba antes de que yo llegara a Sevilla. Yo estaba de vacaciones en Ibiza, no este pasado verano, sino el otro. Y nos conocimos allí. Fue una gran casualidad porque seis meses después yo he venido aquí.

–¿Casualidad? Algo influiría.

–Ah sí, pero era más importante el tema deportivo. El Sevilla es un gran club.

–¿Dónde empezó Rekik?

–Empecé en Holanda en el equipo de mi pueblo, en Deen Hag. A los siete años ya fui a otro club mayor en Rotterdam, donde estuve diez años, hasta los 16. Entonces fui al Manchester City dos años (aunque tuvo varias cesiones al Pousmourth y al Blackburn), después volví a Holanda al PSV Eindhoven. Después en Francia (Olympique de Marsella) y en Berlín (Hertha).

–En el City coincidió con gente con la que se reencontró aquí…

–Sí, con Fernando y con Jesús Navas. También con Rony Lopes. Allí te encuentras sólo a buenos jugadores. Es increíble. Está claro que allí el tiempo que estás tienes que aprovecharlo. Ahí pude subir mi nivel con jugadores increíbles: Agüero, Tévez, Dzeko, Balotelli, David Silva, Kompany… todos jugadores muy buenos.

–Conoce el fútbol alemán. Qué consejos le darías al Sevilla para medirse al Wolsfburgo. El Sevilla tiene experiencia contra equipos alemanes, pero cada campeonato y cada rival tiene sus características.

–Sí, pero el míster nos ha preparado bien con videos y con charlas y con cómo vamos a jugar. No necesita mi ayuda para saber cómo juega el Wolfsburgo. Es un buen equipo y vamos a ver qué sucede en el campo.

–Los equipos alemanes en España tienen fama de duros, de físicos.

–Sí, claro. Es un equipo duro y físico, pero también es un buen equipo. En Alemania este año hasta el último fin de semana estaba el primero en la clasificación después del partido que han perdido. Los otros todos los había ganado. Entonces puedes imaginar que forman un buen equipo. Pero bueno, como nosotros también. Va a ser un partido duro y complicado, pero vamos a ir con todo y vamos a tratar de ser mejores.

–Personalmente, en el equipo cada vez va a más. El sábado incluso participando en un gol. Llegó con la sombra de dos centrales muy buenos como Koundé y Diego Carlos, pero poco a poco va entrando. Era un reto para Rekik, ¿no?

–Está claro que hay dos centrales muy fuertes, pero para mí también está bien. Si yo estoy a mi nivel máximo va a ser bueno para todos, para mí, para la plantilla, para el míster… Yo creo que en este equipo tenemos muchos jugadores con mucha calidad y eso va a venir muy bien para una temporada tan larga. Pero la verdad es que sí, que poco a poco yo puedo ayudar al equipo y estoy feliz por que así sea.

Los centrales zurdos, cotizados

–Este año además con la salida de Sergi Gómez hay un central menos. Aparte de que ha demostrado que puede jugar de lateral izquierdo a muy buen nivel.

–Sí, sí, también. Es cierto que hay un central menos y sí, también ha pasado eso este año atrás, que he jugado alguna vez en la izquierda, aunque mi puesto es el de central. Yo trato de aportar lo máximo para el equipo.

–Es una ventaja en un momento en el que no abundan los centrales zurdos. Los buenos están muy cotizados.

–Sí, la verdad es que hay más derechos que zurdos, pero nosotros tenemos dos muy buenos. Diego Carlos puede jugar perfectamente y muy bien como lo ha demostrado en el perfil izquierdo. No es una prioridad tener en el campo un central zurdo en el perfil izquierdo y un diestro en la derecha. Los dos juegan muy bien juntos.

–¿Cómo ha visto a Koundé en estos meses con todo lo que ha pasado?

–Nunca me gusta hablar de un compañero, porque siempre son preguntas para él, pero yo lo veo muy bien. En los entrenamientos, con el equipo lo veo contento, viene con una sonrisa siempre… para mí muy bien. No he visto que haya tenido ningún cambio.

–¿Qué diferencia encuentra en la plantilla del Sevilla con respecto al año pasado?

–Yo creo que en general el nivel de la plantilla este año es un poco más alto que en la pasada temporada. Tenemos opciones en todos los puestos. Puedes ver que tienes al Papu, tienes a En-Nesyri, tienes a Rafa Mir, tienes a Lucas (Ocampos)… y a muchos jugadores con calidad. Para mí eso va a ser muy importante para la temporada. Hay muchos partidos y es muy larga. Para mí es fantástico verlo en los entrenamientos. La calidad que los jugadores tienen se nota.

–El torneo español, ya que ha estado en todas las ligas fuertes salvo la italiana, ¿Cómo lo calificaría con respecto al resto?

–Es diferente. Todos saben que todos los campeonatos son diferentes. Todos los equipos juegan muy bien. Quizá en Francia o en Inglaterra son más físicos.

–¿Quizá los centrales notan más un poco la velocidad, el ritmo de juego más alto? ¿Menos tiempo de reacción?, ¿Qué hay que darle menos distancia al delantero en espacios cortos...?

–Sí, pero eso creo que puede ser diferente en todos sitios. No creo que sea una cosa general. Sino más bien de jugador individual. Aquí en España puedes encontrarte con jugadores muy rápidos en sprint y en otra liga también, no creo que sea algo específico de la Liga.

–¿Usted prefiere una referencia o no está más cómodo con jugadores de movilidad?

–Me da igual.

–Hablando un poco del equipo y de la Champions, no es fácil ver partido como el del Salzburgo, con 4 penaltis.

–Yo no he visto eso nunca. Pero es la prueba de que puede pasar. Pero bueno, vamos a intentar ahora contra el Wolfsburgo y espero que vayamos a ganar.

–El Wolfsburgo que en su liga estaba muy bien, el Lille que era el favorito del grupo ha empezado muy mal en su liga, aunque este fin de semana ganó… eso demuestra que en la Champions no te puedes fiar de ningún rival.

–La Champions tiene siempre a los mejores equipos de todos los países juntos y eso hace que sea muy difícil pasar entre los dos primeros del grupo. Pero, como ya he dicho, vamos a intentarlo y vamos a ir con todo lo que tenemos.

–Le tocó también vivir la eliminación en Dortmund.

–Yo creo que el segundo partido lo jugamos muy bien, pero el equipo no tuvo mucha suerte. Dimos un balón en el larguero y caímos, pero ya es pasado.

–Este año vuelve a haber mucha ilusión en la Champions.

–Claro, vamos con mucha ilusión y vamos a intentarlo.

–¿Y la Liga?

–Para nosotros es muy importante estar entre los cuatro primeros, ése es el objetivo general. Yo quiero jugar la Champions también la temporada que viene. Vamos a ver cómo sale todo. El año es muy largo. Vamos a ver dónde estamos. Hay tiempo durante la temporada.

–Rivales que al año pasado no estaban se han reforzado. Real Sociedad, Valencia, Villarreal…

–Por eso digo. Quiero jugar Champions. No es fácil. El Valencia está muy bien, la Real Sociedad muy bien… Hay muchos equipos, el Villarreal también. Todos quieren jugar la Champions y vamos a pelear por esto. Estar dos años seguidos en la Champions es muy importante y queremos otro año también y vamos a darlo todo para eso.

–¿Cómo ha sido el reencuentro con la afición? Para usted, más que reencuentro, es un encuentro, ya que no la conocía… Aún no ha entrado todo el público, pero ya ha podido comprobar un poco cómo es el Sánchez-Pizjuán.

–Sí, sí, me encanta, me encanta. Cuando canta la gente la canción (el himno)… sí, me encanta. Muy bien. Eso le da mucha más energía al equipo. Para los jugadores no es lo mismo jugar con 50.000 personas cantando, aplaudiendo y animando. Estoy muy contento de que la gente pueda venir otra vez.