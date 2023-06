El Espanyol hace oficial el adiós de Pedrosa, que jugará en el Sevilla

El RCD Espanyol ha hecho oficial este jueves la marcha de su jugador Adriá Pedrosa, lateral izquierdo que ha firmado por el Sevilla, como desveló inintencionadamente Víctor Orta en el acto de su presentación como nuevo director deportivo y como confirmó el propio Monchi en su despedida de Nervión.

Pedrosa, un jugador joven (22 años) que reforzará el lateral izquierdo que de momento cuenta con Marcos Acuña, será anunciado probablemente en las próximas horas con el Sevilla, una vez que su vinculación con el Espanyol acaba este viernes 30 de junio.

✍️ OFICIAL | @adripedrosa_ finalitza la seva etapa a l’#RCDE. Gràcies per aquests anys i molts èxits en el futur! — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) June 29, 2023

"En el Espanyol me he formado como jugador y persona. He tenido la suerte de clasificarme para Europa y el mal sabor de boca de vivir dos descensos. Estoy convencido de que este equipo volverá rápidamente a Primera División. Siempre que pueda intentar venir al estadio a animar al equipo", ha dicho Adri Pedrosa en unas declaraciones recogidas por los medios oficiales del club barcelonés.

El defensa catalán llegó al Espanyol en julio de 2014 en etapa juvenil, debutó con el primer equipo en un partido de Copa del Rey ante el Cádiz con Rubi en el banquillo y ha disputado 112 partidos oficiales (LaLiga, Copa del Rey y Europa League) en los que ha conseguido seis goles. Además, es internacional sub 21 con la selección española el defensa

"El club le agradece su compromiso, dedicación y profesionalidad y desea toda la suerte del mundo en sus nuevos retos", termina la nota del Espanyol.